Четыре бывших топ-менеджера Twitter подали в суд на владельца этой компании Илона Маска с требованием выплатить им более $128 млн в качестве выходного пособия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, истцами в федеральном суде штата Калифорния выступают бывший исполнительный директор Twitter Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, бывший главный юрист Виджая Гадде и бывший главный юрисконсульт Шон Эджетт.

Как говорится в публикации, Маск уволил их за грубую халатность и умышленное нарушение дисциплины. Бывшие сотрудники компании эти обвинения отрицают. Они считают, что Маск уволил их по надуманным причинам, чтобы не выплачивать выходного пособия.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. (ТАСС)

