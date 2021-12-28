Сегодня одной из важных экологических проблем является загрязнение окружающей среды пластиком. Это загрязнение не только оказывает негативное влияние на природные условия, но и вредит экономике – туристическая, рыболовная сферы несут значительные убытки, а строительство очистных сооружений и разработка способов переработки пластика требуют значительных финансовых вложений.

В результате многие страны ограничивают производство пластиковой продукции (на сегодня это более 60 стран).

В цивилизованных странах некоторые частные компании сами борются с загрязнением окружающей среды пластиком. В борьбе с загрязнением окружающей среды участвуют и азербайджанские компании. Так, в начале 2021 года компания Bravo Supermarket Azerbaijan установила в одном из своих маркетов аппараты для приема пластиковых бутылок. Однако эти аппараты простояли в маркете недолго. По непонятным причинам они вскоре были убраны.

Как заявил # представитель Bravo Supermarket Azerbaijan Санан Зейналов, аппараты для приема пластиковых бутылок были убраны в связи с распространением пандемии коронавируса. «После окончания пандемии работа этих аппаратов, наверное, будет восстановлена», — сказал нам Санан Зейналов, который не объяснил, какая связь между закрытием аппаратов и коронавирусом.

Но тем не менее, по мнению главы Национального центра экологического прогнозирования Тельмана Зейналова, такие инициативы компании «Bravo» можно только поощрять.

«Но это лишь капля в море. В Азербайджане должны быть созданы пункты по приему стеклотары, макулатуры и другой продукции, которые подлежат утилизации. Естественно, людям нужно платить за предоставление этой продукции. Этим должно заниматься государство, а не отдельная компания. Такие пункты нужно создавать во всех районах страны. Одной компании это просто не под силу», — сказал эколог.

По мнению руководителя Союза потребителей Азербайджана Эюба Гусейнова, действия компании Bravo Supermarket Azerbaijan обязательно нужно поощрять на государственном уровне. «Государство должно было сделать все возможное для того, чтобы другие компании тоже присоединились к этой инициативе, — заявил Эюб Гусейнов.

Мы тоже надеемся на то, что после окончания пандемии коронавируса другие действующие компании присоединяться к борьбе с загрязнением окружающей среды. Ну, очень хотим надеяться.