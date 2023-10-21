Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил более 44 тыс. бутылок питьевой воды в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе с Египтом. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.

«Через КПП «Рафах» было доставлено более 44 тыс. бутылок питьевой воды <…>, этого достаточно для 22 тыс. человек на один день <…>. Почти 2,3 млн жителей сектора Газа выживают, потребляя 3 л воды на человека в день», — говорится в заявлении, передает ТАСС.

«Поскольку 1 млн детей в секторе Газа сейчас сталкиваются с гуманитарным кризисом, доставка воды является вопросом жизни и смерти. Каждая минута имеет значение <…>. Если мы не сможем последовательно обеспечивать гуманитарные поставки, мы столкнемся с реальной угрозой вспышек опасных для жизни заболеваний», — приводятся в заявлении слова исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Ранее ЮНИСЕФ информировал, что сотни детей погибли, более 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома с момента очередного обострения 7 октября палестино-израильского конфликта.