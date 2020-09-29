Кровавый уход Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переживает ныне ровно то, что переживал третий президент РА Серж Саргсян в апреле 2016 года, когда азербайджанская армия, отвечая на очередную провокацию противника, нанесла по нему мощный ответный удар. В его результате, в ходе четырехдневной войны, азербайджанская армия освободила свыше 2000 гектаров родной земли, взяв под контроль ряд важнейших высот и нанеся противнику большой урон в живой силе и технике.

От полного разгрома армянскую армию тогда спасло вмешательство России. Глава МО РФ Сергей Шойгу — вот человек, которому в РА должны памятник ставить прижизненный. Сейчас, надо полагать, в РА готовы ставить памятники всем руководителям РФ во всех городах и селах своей страны. Лишь бы было остановлено мощнейшее контрнаступление азербайджанской армии в ответ на провокацию, которую ВС Армении совершили утром 27 сентября .

Они подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии и населенные пункты вдоль всей линии фронта, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный урон. Замечу, что в результате артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана Вооруженными силами Армении погиб житель села Гашалты Нафталанского района Гурбанов Эльбрус Иса оглы и четыре члена его семьи. Есть и раненые. «Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 19 человек. Они помещены в больницы», — сообщили в Генпрокуратуре.

Ответ Азербайджана был очень мощным. Только в течении одного дня от армянской оккупации было освобождено 8 сел в Физули-Джабраильском направлении фронта. Кроме того, в результате военных операций азербайджанской армии на Геранбойском направлении от армянских оккупантов освобождена вершина Муровдаг одноименного горного хребта. Об этом сообщил сайт Минобороны Азербайджана.

В результате военной операции взята под зрительный и огневой контроль дорога Варденис-Агдере, которая связывает оккупированные армянские земли с Арменией. Полученное преимущество позволяет предотвратить переброску военных грузов из Армении в направлении Агдере и Кельбаджара. Но и это еще не все. Азербайджан взял под прицел дороги в Карабахе, заявил в воскресенье лидер сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян, выступая в ходе внеочередного заседания «парламента».

Наконец, противник понес огромные потери в живой силе. Так называемый «заместитель министра обороны» карабахских сепаратистов Артур Саркисян признал гибель 16 и ранение 112 армянских военнослужащих. Вчера эта цифра возросла до 84. При этом, армянские пользователи социальных сетей пишут о совсем ином масштабе потерь — более 100 погибших и ранении 231 военного. Естественно, признавать все это в Ереване не спешат. Проще снова включить тактику «холодильника», постепенно признавая потери, но указывая, что это все жертвы, погибшие в небоевых условиях.

В любом случае, уже сейчас можно говорить о триумфе азербайджанской армии и провале армянской. Пашинян, помня о судьбе Сержа Саргсяна, который начал терять власть именно после поражения армянской армии в апрельской войне 2016 года, бросился названивать президенту РФ Путину. «С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля об итогах этих переговоров.

Пашинян явно ожидал иного. Например, как в апреле 2016 года, звонка Шойгу в Баку. Но на дворе конец сентября 2020 года. Многое изменилось. Российско-армянские отношения испорчены донельзя. Турция, как никогда ранее, поддерживает Азербайджан, а вступать в конфликт с такой мощной военной державой не хватает смелости даже у РФ. Так что, Пашинян загнал себя в угол. Его судьба предрешена, он будет сметен ровно также, как Серж Саргсян. При этом, в процессе из-за его глупости и жажды власти погибнет немало армянских и азербайджанских военнослужащих и мирных жителей. Жаль…