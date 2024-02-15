Нельзя объять необъятное, говорил собирательный образ известных писателей Козьма Прутков.

Нельзя впихнуть невпихуемое. Эту фразу приписывают экс-председателю Верховной Рады Украины Ивану Степановичу Плющу.

Нынешние политиканы своими заявлениями, занимаемой позицией доказывают обратное. Можно и необъятное объять, и в невпихуемое впихнуть.

Непростые отношения между Россией и Западом искрили всегда. Но пика конфронтация достигла после военной интервенции России в Украину.

Повторимся, и до начала войны в Украине Москва не питала особой симпатии ни к Брюсселю, ни к Вашингтону. Отметим, что эта искренняя нелюбовь была взаимной.

Два, или даже три полюса «бодались» по всем направлениям. Будь это столкновение в Сирии, интересы в Ираке, «ловля рыбы в мутной воде» на всем Ближнем Востоке. Нестыковка была по всем пунктам. Кроме одного.

Удивительную солидарность Россия и Запад неизменно проявляли в вопросе армяно-азербайджанского конфликта. Антагонисты по данной тематике были братьями: оказать содействие Еревану для закрепления статус-кво, который подразумевал легитимность оккупации 20 процентов азербайджанской территории.

Единству Москвы, Вашингтона и Парижа, слившихся в невероятной любви к Еревану в составе Минской группы ОБСЕ, можно было только позавидовать.

Азербайджан завидовать не стал, и решил проблему сам. В одиночку. Заставив капитулировать Армению, а до кучи, отправив МГ ОБСЕ в анналы истории.

Но все дело в том, что антиазербайджанское братство российских и европейских политиков все еще в действии.

О двуличии Жозепа Борреля, высказавшегося по поводу армянской провокации, совершенной хаями на условной армяно-азербайджанской границе, азербайджанские СМИ уже писали.

И вот такое же лицемерие демонстрирует первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. То есть, человек, который никакого отношения к Западу не имеет. Но вот мнения недругов совпадают в точке под названием – азербайджанофобия.

«Военная операция Азербайджана на границе является попыткой давления на Армению», — заявил Константин Затулин.

«Мне трудно судить, кто прав, кто виноват с точки зрения того, кто первый начал, как говорят перед дворовой дракой, но кто бы ни начал первым, очевидно, что Азербайджан сделал это поводом для демонстрации силы и мщения и сегодня распространяет эту информацию как очередную победу в противостоянии с Арменией. Конечно, эта риторика явно не направлена на достижение договоренностей, скорее всего, она является попыткой давления», — сказал Затулин.

Обратите внимание на подлость Затулина, которую он и не пытается скрывать. Для него неважно, кто стал зачинщиком провокации. Он имеет цель во всех смертных грехах обвинить Азербайджан.

В таком случае, хочется задать вопрос Затулину с отсылкой на историческое прошлое СССР: вас не особо интересует вероломное нападение фашисткой Германии на Советский Союз? И вы не будете судить, кто первым начал, верно? А вот СССР сделал поводом нападение Германии для демонстрации силы и мщения.

Ну что тут сказать: армяно-европейская адская смесь в мозгах Затулина дает о себе знать.

Помнится, самый «демократичный» в мире Никол Пашинян запретил Затулину въезд в Армению. Но ему не стоит горевать: ведь он приобрел брата по бесчестью – Жозепа Борреля. Два сапога пара. В данном случае Россия и Европа нашли общую подошву…