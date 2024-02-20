Беспредел, который устраивают автохулиганы на улицах Баку, похоже, превращается в нерешаемую проблему. Ни штрафы, ни правила дорожного движения, и даже безумная игра со смертью, которая вытекает из езды на бешеной скорости, не являются для них препятствием.

Любителям экстрима на дорогах, которые страдают нехваткой адреналина, абсолютно наплевать не только на закон, но и на свою собственную жизнь. А на чужие жизни, тем более.

Как правило, эти, как модно сейчас говорить, стритрейсеры являются представителями «высшего общества». Это словосочетание закавычено неслучайно: ведь в их понимании «высшее общество» — это размер состояния, которым обладают их богатенькие папы.

Так, буквально на днях, некая Асмет Ахундзаде грубо нарушила правила дорожного движения, создав угрозу как своей жизни, так и жизни других участников дорожного движения.

Она, управляя автомобилем марки Range Rover с государственными номерными знаками 77-ES-777, разогналась до 200 км/ч. Судя по распространенному видео, она даже не была пристегнута ремнем безопасности.

Девушка была задержана сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции, в ее отношении приняты соответствующие меры.

Разнузданность и наглость мажоров достигла такого предела, что этот вопрос был поднят даже в Милли Меджлисе. Внимание к проблеме привлек депутат Сиявуш Новрузов.

Он потребовал наказания для тех, кто творит произвол на платных дорогах.

«Тех, кто творит произвол на платных дорогах, нужно заставить подметать улицы 15 дней. Кто-то снимает себя на видео, управляя автомобилем, двигаясь со скоростью 200 км/ч, кто-то совершает другие хулиганские действия. Общество должно осуждать таких. От подобных действий могут зависеть судьбы многих семей», — сказал С.Новрузов.

Вспомнился эпизод из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Помните, милиционер выстраивает перед собой группу нарушителей, и обращается к ним со словами: «Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет поработать?».

Вы можете представить, что азербайджанский полицейский спрашивает у представителей «высшего общества»: «Граждане мажоры и мажорки. Кто хочет поработать и подмести улицы?». Да за одно слово «работать», которое является оскорбительным для избалованных прожигателей жизни, его могут уволить. Причем, с волчьим билетом.

А жаль. Ведь предложение Сиявуша Новрузова действительно разумное. Но проблема в том, что на практике оно не подлежит реализации. От слова совсем.

Как вы думаете, может ли девушка, которая ездит на Range Rover с государственными номерами 77-ES-777 со скоростью 200 км/ч, мести улицы? Да еще в течение 15 суток. Вопрос не то, что риторический, а абсолютно нелепый…