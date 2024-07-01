Армянские СМИ негодуют по поводу поведения азербайджанских спортсменов на Чемпионате Европы U16 по боксу в Сараево. К примеру, армянский сайт спортивных новостей sportball24.com отмечает, что «азербайджанские спортсмены отказались фотографироваться на пьедестале почета вместе с армянскими боксерами, которые стали чемпионами турнира, что было воспринято многими как проявление неуважения и неспортивного поведения».

По мнению редакции, подобное поведение азербайджанских боксеров можно охарактеризовать как «неспортивное и непрофессиональное». «Спорт, особенно на международном уровне, предполагает соблюдение этических норм и уважительное отношение к соперникам, независимо от личных или политических убеждений. Отказ от участия в церемонии награждения и демонстративное игнорирование гимна страны-победителя подрывает принципы спортивного духа и взаимоуважения», — пафосно отмечается в публикации сайта.

Ни для кого не являются секретом многочисленные инциденты, происходившие на международных турнирах между армянскими и азербайджанскими спортсменами, в силу специфики конфликта между странами. Хотя редакция sportball24.com отмечает, что спортивные мероприятия должны оставаться площадкой для объединения людей разных национальностей и культур, а не для проявления политических или личных разногласий, но один печальный и вопиющий факт говорит сам за себя.

Речь идет о сожжении флага Азербайджана в Ереване на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в апреле 2023 года. Один из организаторов турнира, сотрудник Общественного телевидения Армении, руководитель дизайнерской студии Арам Николян выхватил флаг Азербайджана, поджег его и вынес из зала.

Армянская публика бурно аплодировала и приветствовала этот факт вандализма. Свое поведение Николян объяснил так: «В столице Армении не должен развеваться флаг Азербайджана. Если есть люди, полагающие, что я не должен был этого делать, то пусть повесят флаг Азербайджана у себя дома». Николяна задержала полиция, однако затем его отпустили домой, не решившись предъявить обвинения.

На сайте sportball24.com по поводу данного вопиющего случая нет никаких заметок о необходимости соблюдения этических норм и уважительного отношения. Факт сожжения флага Азербайджана просто назвали «казусом» (https://www.sportball24.com/ru/post/shikarnaya-ceremoniya-otkrytiya-chempionata-evropy-2023-po-tyazheloj-atletike) и больше ни слова о том, что это было демонстрацией неуважения к основополагающим ценностям спорта.

Иными словами, когда азербайджанские спортсмены демонстративно покидают подиум, когда звучит гимн Армении – это неспортивно и непрофессионально, а вот когда отбирают у делегации и сжигают флаг Азербайджана, то это всего лишь «казус».

К слову, правительство Армении давало гарантии безопасности для азербайджанских спортсменов, однако не выполнило взятое на себя обязательство. Весь мир увидел, как армяне относятся к азербайджанцам и совершают варварство по отношению к флагу Азербайджана. Армянам, позорно проиграв 44-дневную войну, бежав забрав с собой унитазы и предав огню дома и леса, больше не остается ничего, кроме как изливать свою желчь, совершая подобного рода провокации. А потом, видя адекватное отношение азербайджанских спортсменов, обиженно прикрываться пафосными словами. Как в подобной ситуации спортивное мероприятие может быть площадкой для объединения людей разных национальностей и культур, а от спортсменов можно требовать уважения!?