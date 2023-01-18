ласти Канады намерены передать вооруженным силам Украины 200 бронетранспортеров Senator. Такое заявление сделала министр национальной обороны Анита Ананд по итогам прошедшего в среду визита в Киев, информация о котором размещена на официальном сайте правительства североамериканской страны.

«Во время сегодняшнего продуктивного визита в Киев я встретился с украинскими официальными лицами, в том числе с моим другом и коллегой министром Алексеем Резниковым, чтобы узнать о самых насущных потребностях Украины в области безопасности и подтвердить твердую поддержку со стороны Канады. Сегодняшняя передача в дар 200 единиц бронетехники демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности украинского народа», — отметила Ананд.

Бронетранспортеры Senator являются не боевой, а полицейской техникой. Такая информация указана на сайте канадской компании Roshel, которая занимается их производством. «Бронетранспортер Senator является флагманской моделью Roshel, которая может эффективно применяться при различных сценариях. Roshel разработал многофункциональный и многоцелевой БТР специально для применения правоохранительными органами и пограничными патрулями», — говорится в описании модели боевой машины.

Не известно, будут ли БТР поставляться с каким-либо вооружением, на изображениях на сайте производителя отсутствуют фотографии установленных пулеметов или пушек. Однако, как сообщали ранее украинские ресурсы, на автомобиль могут быть установлены пулеметы и станковые гранатометы. Годом ранее Канада уже поставила Киеву восемь бронемашин, включая Senator.