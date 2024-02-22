В Украину прибыли десятки бронетранспортеров M113, которые оборудованы для эвакуации раненых с поля боя. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщилв социальной сети Facebook.

«Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время», — отметил министр обороны.

Он уточнил, что техника на гусеничном ходу имеет значительно более высокую проходимость.

«Поэтому в условиях бездорожья именно она нужна войску больше всего», — добавил Умеров.