Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, на которой пообещал отправить на войну в Украину «несколько десятков тысяч бойцов».

«Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, с начала военных действий Чечня уже направила на фронт 43,5 тыс. человек, из которых 18 тыс. были добровольцами. Также, как утверждает Кадыров, благодаря Региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Кадырова было закуплено 1693 единиц спецавтотранспорта и около 6 тыс. квадрокоптеров. Кроме того, фонд направил 26 тыс. тонн гуманитарной помощи в оккупированные регионы Украины.

«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — отметил Кадыров.

Последний раз о встрече Кадырова с Путиным сообщалось в феврале 2024 года. Тогда глава Чечни также рассказал Путину о состоянии боевых частей на фронте, их оснащении и успехах.

В конце апреля Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа (РУС) им. Владимира Путина, который занимается подготовкой добровольцев для участия в войне.

В начале мая глава Чечни потребовал действовать «жестче» против Украины и захватить Харьков и Одессу. «Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами», — отметил Кадыров. (moscowtimes.ru)