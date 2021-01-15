Кадры, которые решают все

Как известно, короля делает свита. Важность кадрового вопроса прекрасно понимал вождь всех народов и лучший друг советских физкультурников товарищ Сталин. Именно он на одном из съездов партии, большая часть делегатов которого, потом были расстреляны, бросил фразу, ставшую крылатой, что «Кадры решают все». Их подбору и расстановке товарищ Сталин уделял повышенное внимание.

Сказанное носит общий характер и уже обозначенные кадровые назначения избранного президента США Джо Байдена могут многое сказать о его будущей внешней политике. В том числе в отношении России, Украины, Молдовы, Южного Кавказа и других постсоветских стран.

Объявленные кандидатуры формально должны пройти утверждение в Сенате, но теперь после победы демократов на выборах в Джорджии с этим проблем не предвидится. Заметим, что по большинству кандидатур у республиканцев особых замечаний не было.

Итак, будущим государственным секретарем станет Энтони (Тони) Блинкин. Как пишет «Голос Америки», встречающееся на русском языке написание Блинкен неправильное и не соответствует английскому произношению фамилии.

В течение первого президентского срока Барака Обамы в 2009-2013 гг. Тони Блинкин занимал должность советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена. В 2013-2015 гг. являлся заместителем советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 — заместителем государственного секретаря.

Он проявил себя как решительный противник агрессивной политики России, в частности, в отношении оккупации Крыма и части Донбасса. «Я помню многочисленные разговоры между президентом Обамой и президентом Путиным. Мы были в Овальном кабинете и президент говорил по телефону. И Путин отрицал, а на самом деле беспрекословно врал, о присутствии России в Украине. Обама сказал тогда ему: «Владимир, мы не слепые. У нас есть глаза; мы все видим». А Путин далее вел себя, как будто ничего не произошло».

Одним из первых среди американских дипломатов Блинкин призвал предоставить Украине летальное оружие и много сделал для наращивания военной помощи Киеву. Здесь также отметим, что как пишет американская пресса, на должность заместителя государственного секретаря возвращается известная по событиям в Украине в 2014 году Виктория Нуланд. И это тоже очень показательно.

Близких к Блинкину взглядов придерживается и будущий советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Очень похоже, что этот дуэт будет не просто говорить о российской агрессивности, но и предпринимать целый комплекс мер по ее сдерживанию и географическому ограничению.

Изменения ждут американскую политику и на европейском направлении. В отличие от своих предшественников Блинкин и Салливан сторонники более тесного союза с европейскими странами и восстановления, а в дальнейшем и углубления евро-атлантического сотрудничества. Соответственно взаимодействие в рамках НАТО будет увеличиваться и углубляться.

Обратим внимание на еще одно важное назначение в администрации Байдена. Карьерный дипломат Уильям Бернс номинирован на пост главы ЦРУ. Интересно, что в Москве очень надеялись, что он будет назначен на должность государственного секретаря. На чем основывались такие предпочтения в российской столице сказать трудно. Возможно на том, что Бернс был три года послом США в Москве (2005-2008) и достаточно известен в России. К тому же он знает русский язык. Как, впрочем, французский и арабский. Обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатус отмечает, что, в США среди внешнеполитических экспертов Бернс считается «возможно, лучшим дипломатом своего поколения».

Наверное на выдвижение Бернса на пост директора ЦРУ повлияли отмечаемые многими его аналитические способности и, что еще более важно, умение играть в команде. Не последнюю роль играла давняя близость к Джо Байдену.

В целом избранный президент США собрал серьезное внешнеполитическое трио из Блинкина, Салливана и Бернса, которое обеспечит проведение достаточно определенной, но в то же время весьма жесткой внешней политики.

Номинирование Бернса на пост директора ЦРУ вызвало пессимистические комментарии в российской прессе. Отмечается, что, как и Салливан, Бернс настроен негативно по отношению к России. Это и понятно, так как он имел все возможности наблюдать и анализировать московскую политику с близкого и относительно далекого расстояния. Последнее дает возможность в полной мере оценить влияние деталей не всегда видных вблизи.

Как следует из опубликованных бумаг WikiLeaks, будучи послом в Москве Бернс активно способствовал ограничению экспорта российских вооружений. В его теперь известных докладах в государственный департамент впервые прозвучало такое понятие, как санкции в ответ на возрастающую агрессивность российской политики.

Второй предмет московского беспокойства состоит в том, что следует ожидать сосредоточения американской спецслужбы на работе против России как внутри нее, так и в окружающих странах. Как следствие, возрастет количество операций ЦРУ в обозначенном регионе.

Можно только посочувствовать московскому пессимизму, переходящему в панику. По мере углубления транзита власти и ослабления влияния Владимира Путина будет усиливаться внутриэлитная борьба.

По мере нарастания масштабов американских санкций в геометрической прогрессии будет возрастать число тех в российских правящих кругах, кто с помощью утечек и откровенной продажей государственных секретов попытается найти способ быть исключенным из проскрипционных списков американского министерства финансов. Тут не понадобятся какие-то головоломные операции рыцарей плаща и кинжала по вскрытию сейфов и других тайников. Все принесут и спросят о дальнейших пожеланиях.

К большой московской печали эти и другие кадровые назначения Байдена указывают на очень близкое ужесточение американской политики на российском и не только направлениях. В полной мере ее контуры еще не прочерчены по объективным причинам и в Москве затаились в ожидании направления и силы ветра с берегов Потомака.

Пока же ничего хорошего он не приносит. Все больше данных, что последняя заварушка в Вашингтоне не обошлась без российского влияния. Прямого участия российской агентуры в захвате Капитолия пока не выявлено, хотя не все потеряно, но косвенное вмешательство через социальные сети уже подтверждено. Добавим к этому выявленную кибератаку на американские государственные учреждения и пазл российского вмешательства складывается для Москвы не самым лучшим образом.

Слишком многое в Кремле поставили на выигрыш Трампа и дальнейшую дестабилизацию ситуации в США, чтобы не понимать, что бумеранг начинает возвращаться.

Именно с этим, вероятно, связан перенос оглашения ежегодного послания Путина с января, как планировалось, на февраль. И это еще не окончательно. В Кремле и вокруг него хотели бы яснее понять, какими будут первоочередные шаги новой администрации и как проявят себя назначенцы Байдена. Не только упомянутые, но и другие.

В частности, в разработке и проведении санкционного режима задействованы не только государственный департамент, но также министерство финансов, ряд других учреждений и спецслужб. В этом смысле их кадровое наполнение, не совсем законченное, тоже очень важно.

В отличие от Дональда Трампа Байден уделяет кадровым вопросам значительное внимание. И этот факт позволяет предположить, что американская внешняя политика станет более прогнозируемой и, если хотите, вменяемой.

Только Кремлю от этого ничуть не легче.