К сожалению, империи сами не уходят — Геополитика войны в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе не скоротечный конфликт. Обе стороны намерены вести ее до естественного, в их понимании, конца. Азербайджан всерьез намерен вернуть свою территорию и тем самым зачеркнуть последствия предыдущей войны начала 1990-х гг. Со своей стороны, Армения не хочет отступать, и поэтому и Баку, и Ереван перешли к политике других средств.

Мы не будем останавливаться на чисто военных аспектах происходящего. Это дело специалистов и, к тому же, до обстоятельного анализа не хватает многих данных, а информация поступает весьма противоречивая.

Представляется, что идущие сражения являются частью большого геополитического расклада, в котором наряду с основными действующими лицами присутствуют и другие очень большие и влиятельные игроки.

Одно очень важное предварительное замечание. Обратим внимание, что пока, за исключением Турции и Пакистана, все остальные соседи — ближние и дальние — ограничиваются призывами и предложениями посредничества. И на этом все. Факт показательный и далеко не случайный. Интерес к ходу и, еще важнее, к исходу войны в Карабахе у третьих стран не только сиюминутный, а стратегический.

Сражение, которое ведет Азербайджан, в случае его победы или даже частичного успеха самым непосредственным образом скажется на расстановке сил на Южном Кавказе, в Абхазии и Южной Осетии и далее на Северном Кавказе. На последнем все не так благостно, в чем нас постоянно уверяют лидер Чечни и федеральные каналы. Вот почему происходящее за Кавказским хребтом однозначно довольно громким эхом отразится на всем российском юге.

По этой же причине Москва не заинтересована в однозначной победе Баку и прилагает все больше усилий, чтобы не допустить этого. И вот здесь мы приходим к принципиально другому международному положению, которое сложилось накануне войны.

Запад склонен к тому, чтобы Россия максимально завязла на южном направлении и тем самым ослабила свой интерес к западному. В данном случае мы имеем в виду Беларусь, а за ней Украину и Молдову.

Иллюстрацией связанности Москвы является существенный разворот Сербии в западном направлении и частичное урегулирование ее проблем с Косово. Россия потеряла своего последнего если не союзника, то партнера на Балканах и оказалась практически вытесненной из стратегически важного полуострова. Это весьма существенная демонстрация ослабления влияния Москвы не только локальная, но и уже стратегическая.

Вторым связывающим возможности России по вмешательству в противостояние Азербайджана и Армении обстоятельством является безусловная поддержка Баку со стороны Анкары. Ввязаться в серьезный конфликт с Турцией Россия не может по многим внешним и внутренним причинам. К тому же против Москвы и Еревана играет и география.

У Армении нет с Россией общей границы, а пример Молдовы и Приднестровья показывает, что это серьезно ограничивает и сдерживает агрессивные и экспансионистские планы Кремля. В первую очередь из-за логистических проблем.

По мере затягивания конфликта стороны, в частности, расстреляют запас боеприпасов и станут перед проблемой «снарядного голода». Для Азербайджана это не станет непреодолимой сложностью, так как Турция окажет необходимую помощь и при необходимости восполнит недостающее. Вот для Армении это очень большая проблема.

Доставка необходимого снаряжения возможна только через Иран и не обязательно, что в Тегеране на это согласятся. Здесь не будем обсуждать причины, но примем как факт. Грузия точно не согласится, а прорываться через ее территорию российская армия не будет, что вполне очевидно.

Насколько география и усложненная логистика переходит в политическую плоскость видно на примере Приднестровья. Достаточно было Украине и Молдове закрыть свою территорию для транзита военных грузов на левый берег Днестра, как в Тирасполе начали говорить существенно более мирным тоном.

Как следствие, Москва фактически не имеет былых рычагов влияния для функции посредника, роль которого она раньше успешно навязывала не только на Южном Кавказе, но и в других регионах.

Отметим не геополитический, но не менее важный в сложившихся условиях психологический фактор — личного отношения Владимира Путина к Николу Пашиняну. Для российского президента премьер-министр Армении находится у власти в результате народных протестов и без разрешения Москвы. В глазах Путина он не совсем легитимен и, если в результате военных действий Армению территориально потреплют, не сильно, но весомо, и Пашинян в результате народного недовольства потеряет власть, то так ему и надо. В Москве и Путин лично не забыли, что на протестах в Ереване тогда часто звучали антироссийские лозунги, и такие вещи всегда учитываются.

США в силу выходящей на финишную прямую избирательной кампании не до активной внешней политики. Скорее всего, Южным Кавказом попытается заняться Франция.

Во-первых, Париж своей поддержкой Греции и Кипра уже пытается ограничить действия Анкары в восточной части Средиземного моря. Степень успешности его усилий пока оценить сложно, но подписание Египтом, Грецией, Кипром, Иорданией, Италией и Израилем соглашения о создании региональной газовой организации «Форум Восточного Средиземноморья» очень важный сигнал Анкаре по вопросу ее амбиций в газовой сфере и добычи газа на спорных морских участках. Хотя Франция формально не участник организации, по крайней мере — пока, тем не менее, тень Парижа видна наглядно.

У Франции и Турции есть пересечение интересов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и Эммануэль Макрон очень хочет перехватить инициативу на Южном Кавказе.

Во-вторых, не следует недооценивать активность и возможности армянской диаспоры, в частности, во Франции и далее в США, Ливане и даже в Аргентине. О России даже и не говорим.

Президент Макрон при всех условиях вынужден считаться с таким внутриполитическим фактором и это дополнительный стимул для него активно вмешиваться в ход войны за Карабах дипломатическим путем. Добиться здесь успеха для Парижа очень важно, так как тогда он может вполне обоснованно рассчитывать на ведущую политическую и военную роль в Европе.

Теперь не о геополитике, а об истории. На пространстве бывшего СССР разворачивается очень большое сражение в виде окончательного разрушения империи. Поддержка Россией Армении есть попытка закрепления на Южном Кавказе с целью предотвращения выхода его государств из российской орбиты влияния.

По той же причине была предпринята война с Грузией в 2008 году, оккупация Крыма и агрессия против Украины на Донбассе, теперь попытка задушить революцию в Беларуси. Имперское мышление и связанные с ними действия не дают возможности России выстроить нормальные отношения со своими соседями без военного и дипломатического принуждения.

С этой точки зрения Азербайджан ведет войну не столько с Арменией, сколько с попыткой возрождения российской империи, орудием которой в данном случае является Ереван.

К сожалению, империи сами не уходят, практически всегда этот путь связан с войной и разрушениями. Судьба распорядилась так, что в первых рядах оказались Азербайджан, Украина и Беларусь.

История им воздаст должное.