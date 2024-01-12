В городе Варна в Болгарии на этой неделе был снесён с постамента бюст российского дипломата графа Николая Игнатьева. Это произошло на фоне бурных обсуждений судьбы советских памятников в Болгарии. В то время как за их демонтаж нередко выступают власти, памятники, связанные с историей Болгарии XIX века, демонтировать не планируется. Однако, как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, весной прошлого года бюст Игнатьева уже становился жертвой вандалов – его облили белой краской.

На этот раз памятник был сброшен с постамента, вероятно, при помощи монтировки. Сообщается о задержании подозреваемого, его мотивы пока неизвестны. В муниципалитете заявили, что памятник будет отреставрирован и возвращён на своё место.

Российское посольство в Софии осудило инцидент, однако отметило, что он не связан с официальной политикой болгарских властей.

Болгарская служба Радио Свобода отмечает, что российский дипломат и генерал граф Игнатьев в современной болгарской историографии считается противоречивой фигурой. С одной стороны, его деятельность способствовала установлению независимости Болгарии, он был одним из российских представителей, подписавших в 1878 году мирный договор с Турцией, предусматривавший болгарскую независимость. С другой стороны, Игнатьев отстаивал панславистские и консервативные идеи и стремился превратить Болгарию в оплот России на Балканах, а когда это не вышло, начал интриговать против властей в Софии. Игнатьев также известен как антисемит и соавтор действовавших в Российской империи законодательных актов о дискриминации еврейского населения. (svoboda.org)