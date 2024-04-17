Через неделю, согласно традиции, а точнее сатанинскому ритуалу, скулеж армян всего мира сольется в единый, заунывный вой. 24 апреля хаи собираются отмечать очередную годовщину «геноцида армян». Этот отвратительный ритуал с плясками на костях продолжается 109-ый год.

Но нынешний год, скорее всего, будет особенным. Если раньше у наших «древнейших» соседей было два духовных скрепа — геноцид и Карабах — то сегодня они лишились второго пункта. Карабах полностью освобожден от армянских оккупантов, хаи остались без второго скрепа, а значит «крокодильи слезы» будут течь с удвоенной силой в одном направлении.

И хотя до «трупного торжества» еще есть время, «многострадальные» уже сегодня разминаются, словно спортсмены перед выходом на соревнования. Ну, или разогреваются, как музыканты перед концертом. Короче, элементы предстоящего шоу проявляются уже сегодня.

И тут выясняется, что грандиозный миф о «геноциде армян» дал трещину. Совсем незначительную, но это послужило тревожным сигналом для любителей сказок.

Один из многочисленных адептов «геноцида» бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян на вербальном уровне сцепился с депутатом от правящей партии «Гражданский договор» Андраником Кочаряном.

«Это ловушка, прекратите это обсуждение. Турция хочет, чтобы этот вопрос стал предметом обсуждения», — негодует Марукян.

Он призывает все стороны — от властей до общественных кругов — прекратить этот порочный дискурс, ставящий под сомнение «геноцид армян».

«Геноцид армян» (здесь и далее кавычки Зеркало) является признанным фактом на научном, академическом, политическом уровнях, более 30 стран, 50 штатов США признали и осудили факт геноцида», — подчеркнул Марукян.

Что же так возмутило достопочтенного тезку графа Монте Кристо? Какие слова Кочаряна подействовали на Эдмона так, как будто ему пониже спины вонзили шило? А слова то были совсем безобидные.

Просто-напросто Андраник Кочарян заявил о «необходимости поименно уточнить 1,5 млн жертв «геноцида армян». Вот и все. Так почему же Марукян воспринял в штыки слова Кочаряна? Ведь именно поименное уточнение имен «геноцидальных» даст существенный козырь в руки армян в вопросе доказательства свершенного «злодеяния».

Однако Марукян, прекрасно зная истину, понимает, что столько имен придумать будет архисложно. Он, возмущаясь до икоты, невольно разоблачил армянскую мистификацию. Ведь будь на самом деле «геноцид», «1.5 млн жертв» Марукян незамедлительно ухватился бы за эту возможность доказать миру свою правоту.

Вместо этого, он предлагает принять «геноцид армян» за аксиому, и апеллирует к 30 странам мира и 50 штатам США. Мы не станем говорить о каждой стране в отдельности, и остановимся на трех влиятельных державах мира. США, Россия, Франция. И тут возникает вопрос: а судьи кто? Это менторы, у которых самих руки даже не по локоть, а по плечо в крови.

Американцы в свое время совершили геноцид индейцев. От описания этой ужасной резни стынет кровь в жилах. Тогдашние главы правительства США публично заявляли, что «из кожи индейцев можно сделать прекрасные сапоги», «индейцы должны быть быстро истреблены» и «хороший индеец — мёртвый индеец».

С момента провозглашения независимости в 1776 году правительство США совершило более 1500 рейдов, нападая на индейские племена, истребляя индейцев, захватывая их земли и имущество, совершая многочисленные преступления.

Например, в 1814 году Соединённые Штаты издали закон, согласно которому за каждый сданный индейский скальп правительство США будет выплачивать награду от 50 до 100 долларов. Именно в результате таких организованных убийств численность индейцев упала с 5 миллионов в 1492 году до 250 тысяч в начале 20 века, а более десятка племён полностью перестали существовать.

И после всего этого США могут выступать независимым экспертом в вопросе «геноцида армян» и осуждать Турцию? Вопрос риторический.

Или взять, к примеру, французов. Ну в этом вопросе «французская корова» уж точно не должна мычать. Ей следует помалкивать.

«Демократическая» Франция за короткий срок истребила миллионы людей в Руанде и Алжире. С 1945 года до недавнего времени французская колониальная администрация уничтожила 15% населения Алжира. И после этого французы смеют заикаться о вымышленном «геноциде армян»?

А может Россия в этом вопросе может стать «третейским судьей? Та самая Россия, которая под вывеской «денацификация» совершает геноцид украинцев.

Кстати, еще в конце мае 2022 года (через месяц после вторжения России в Украину – ред. ) New Lines Institute и Центр Рауля Валленберга выпустили независимый отчет. В нем отмечается, что существует достаточно доказательств того, что Россия организованно на государственном уровне подстрекает к геноциду и совершает злодеяния, направленные на уничтожение украинского народа. Эксперты заключают, что российские военные преступления и преступления против человечества вызваны геноцидным намерением истребить Украину и украинцев как отдельную национальную группу, и могут быть квалифицированы как геноцид. Хорош ментор, ничего не скажешь.

И последний момент. Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно призывал Армению открыть свои архивы.

Он не раз заявлял, что турецкие архивы открыты, и им нечего скрывать. «Для поставивших цель найти истину наши архивы полностью открыты. Нам нечего скрывать. Все те, кто пытаются преподнести Турции урок по правам человека и демократии по теме армянского вопроса и борьбы с терроризмом, сами имеют кровавое прошлое», — сказал он на одной из пресс-конференции.

Все предельно четко и ясно. Только армянам правда не нужна. Это правда разрушит их «геноцидальный праздник жизни». А так, хотя бы жалеют. Жалкая нация (хотя есть и исключения), которая нуждается в жалости окружающих. И Андраник Кочарян вдруг решил разбить вдребезги «голубую мечту», даже можно сказать цель, стержень жизни многих поколений армян. Андраник сильно рискует. Один «предатель» уже есть — Никол Пашинян. Еще пара таких выкрутасов, и Кочарян составит Пашиняну компанию…