Семья покойного итальянского оперного певца Лучано Паваротти осудила использование его голоса в видео лидера ультраправой партии «Национальное будущее» (Futuro Nazionale) Роберто Ванначчи.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет «Европейская правда».

Семья заявила, что никогда не давала разрешения на использование голоса, имени или образа Паваротти.

Речь идет о видео, которое Ванначчи опубликовал в соцсетях в ответ на критику и обвинения в адрес него и его партии. В ролике, который, по всей видимости, был создан с помощью искусственного интеллекта, политик стоит в окружении направленных на него пистолетов.

На фоне видео звучит голос Паваротти, исполняющего знаменитую арию Nessun dorma. В ролике выделена известная фраза All’alba vincerò – «На рассвете я одержу победу».

Ванначчи отвечает на обвинения словами Me ne frego – «Мне всё равно». Он также добавил к публикации ярлыки, которыми его называют критики, в частности «ксенофоб», «гомофоб», «сексист» и «троянский конь Москвы», после чего добавляет: «Увидимся на рассвете».

Семья Паваротти заявила, что «категорически дистанцируется от любой связи его личности с политическими заявлениями, позициями или инициативами».

Паваротти скончался в 2007 году в возрасте 71 года. Его исполнение «Nessun dorma» стало одним из самых известных произведений в его репертуаре.

Роберто Ванначчи, бывший генерал, приобрел популярность в правых политических кругах, в частности благодаря резким заявлениям в адрес мигрантов и гомосексуалов.

В этом году он основал партию «Национальное будущее», которая оказывает всё большее влияние на итальянскую правую политику.

Его жесткая риторика в отношении миграции и безопасности находит поддержку среди избирателей правой коалиции премьер-министра Джорджи Мелони. По данным последних опросов, «Futuro Nazionale» уже опережает младших партнеров коалиции – партии «Лига» и «Вперед, Италия».