В городе — курорте Sea Breeze завершился международный музыкальный фестиваль DREAM FEST, сообщает #.

В заключительный день фестиваля зрителей захватила волна суперхитов популярных звезд из разных стран мира и впечатляющих шоу на сцене DREAM FEST.

Особенность фестиваля – крутой микс стилей: после ностальгического путешествия в 80-е на третий день, Super Hit Day зарядил публику мощнейшей энергетикой: сцена взрывалась от драйва, а в фан-зоне не было свободных мест уже с первых минут. Кульминацией вечера стал выход Tyga – оглушительные овации и взрывные биты были слышны далеко за пределами фестивальной зоны.

Программа традиционно началась со звездной ковровой дорожки. В гостях у ведущей Севиндж Гасановой побывали Jah Khalib, YUKHAN, Alizade, Eva Simons и другие артисты.

Вечерний концерт открыл EMIN — многотысячный зал мгновенно подхватил проникновенную песню «Азербайджан», в унисон подпевая всем хитам артиста. Eva Simons зажгла динамичным сетом c огненным треком Black Fire, зрелищное шоу показала Sevanna, а музыкальный манифест популярной во всем мире Alizade покорил зал сильнейшими битами.

Для зрителей выступили легенда турецкого хип-хопа Ceza и мастер восточного R&B Jah Khalib. Концерт завершил сет культового Tyga — одного из самых харизматичных рэперов современности. Весь вечер зрители без остановки пели треки любимых исполнителей и танцевали под взрывные хиты звезд мировой величины.

DREAM FEST 2025 запомнится не только разнообразным лайнапом с концертами всемирно известных звезд, на концерты которых не попасть на других музыкальных фестивалях, но и мощным техническим оснащением. Космическое шоу дронов с сотнями сияющих летательных аппаратов в ночном небе над Каспием, фестивальная Kiss Cam – для особой романтической атмосферы, разнообразные тематические зоны на территории Sea Breeze и грандиозный салют.