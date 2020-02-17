История одной мечты, или как Бахрам Багирзаде отдал дань памяти великому азербайджанцу

Как уже сообщалось в #, Бахрам Багирзаде выпустил книгу «Гаджи Зейналабдин Тагиев для детей», в которой рассказано об одном из самых выдающихся меценатах и патриотах Азербайджана, совершившем много добрых, важных и полезных дел. В этот раз новинка от Бахрама Багирзаде не поступит в продажу. Автор пообещал, что раздаст ее детям. Подарок сможет получить каждый ребенок, пришедший на встречу, о которой Багирзаде должен был сообщить в ближайшем времени.

Сказано – сделано. На своей странице в соцсети Facebook Бахрам сообщил о том, что 19 февраля в 15.00 в Национальном музее истории Азербайджана он подпишет и подарит книгу каждому посетителю. «Вас ждет книга, созданная с большой любовью и уважением к одному из великих сыновей Азербайджана Зейналабдину Тагиеву, чья жизнь и судьба являются лучшим примером служения Родине и народу», — заявил автор.

В интервью журналистам Бахрам сказал: «Каждый раз, когда ты можешь помочь кому-то, просто сделай это и радуйся, что Бог отвечает на чьи-то молитвы через тебя». Это слова мудреца, с которыми я абсолютно согласен. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый-вице президент Мехрибан Алиева исполнили мечту многих поколений азербайджанцев и совсем скоро в Баку появится памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву».

К слову, именно журналисты смогли первыми оценить новую книгу Бахрама Багирзаде. Легендарный квнщик, ныне – успешный издатель и человек, за которым прочно закрепилось прозвище «Вечный бакинец» с большим вниманием относится к представителям СМИ, считается с мнением журналистов, и всегда находит время, чтобы лично подъехать к редакции и преподнести в подарок вышедшую новинку.

Так произошло и с книгой «Гаджи Зейналабдин Тагиев для детей». Яркое, красочно иллюстрированное издание подробно раскрывает главные этапы творческой и личной жизни известного мецената. Книга, хоть и рассчитана на детскую аудиторию, но, без всяких сомнений, будет интересна и взрослым.

В интервью журналистам Бахрам подчеркнул, что посвятил книгу Президенту и первому вице-президенту Азербайджана, благодаря которым Баку в скором времени украсит памятник Тагиеву.

Именно Бахрам Багирзаде выступил с предложением установить в Баку памятник в ходе встречи президента Ильхама Алиева с деятелями культуры, состоявшейся в марте минувшего года.

«Этого хочу не только я, этого хотят миллионы людей. Потому что он сделал очень многое в Азербайджане, в Баку. Поверьте мне, 10-миллионный народ всегда будет молиться за Вас, если в скором времени в Баку будет возведен памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву», — сказал Бахрам в своем выступлении перед главой государства.

Президент Ильхам Алиев заявил: «Гаджи Зейналабдин Тагиев был великим человеком, большим меценатом. Это личность, которой принадлежат огромные заслуги перед азербайджанским народом. Примерно 20 лет назад по моему поручению святилище Пир Гасан было благоустроено. Гуманная деятельность Гаджи Зейналабдина Тагиева проявила себя и в нашей семье. В то время мой дед Азиз Алиев написал ему письмо с просьбой помочь деньгами для обучения профессии врача. Гаджи Зейналабдин, конечно, не знал и не мог знать его. В ответ только на это письмо он отправил ему деньги. На эти деньги Азиз Алиев поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, стал врачом, после чего в его жизни начался новый период. Гаджи Зейналабдин Тагиев помог тысячам, может быть, десяткам тысяч людей, и одним из моих шагов на посту президента был капитальный ремонт его дома. Там размещается Музей истории. Но я воспринимал это здание именно как его дом, и мы сделали это. Возведение памятника в честь него – правильное решение. Было бы хорошо, если бы и ты, Бахрам, тоже принял активное участие в этом деле. Подготовьте предложения».

Министерство культуры объявило конкурс на лучший макет памятника Зейналабдину Тагиеву. Победителем стал народный художник Ханлар Ахмедов.

Известно, что памятник будет установлен на площади недалеко от станции метро «ИчериШехер».

С большой радостью воспринял новость о том, что в ближайшее время Баку украсит памятник Зейналабдину Тагиеву правнук сына мецената Зейналабдина Тагиева — Садига Тагиева Албан Клод, посетивший Баку в прошлом году.

Народный художник Азербайджана, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов в интервью # заявил, что проект Ханлара Ахмедова выигрывал по всем нюансам.

«Во – первых, он сделал скульптуру очень похожей на Зейналабдина Тагиева. Во-вторых, он выполнил работу с соблюдением всех пропорций. Победил абсолютно заслуженно. Все члены жюри, не договариваясь, не обсуждая, остановились на этой работе», — подчеркнул глава Союза художников.