Ищут пожарные, ищет милиция, но не могут найти

Уже вторую неделю как весь мир ищет и не может найти северокорейского лидера Ким Чин Ына. Разрастаются по всему миру слухи разного рода. Впрочем, как и во всех авторитарных странах, так и тут по классике жанра, как только исчезает вождь народа, сразу же расползаются слухи.

Японские, китайские, американские СМИ почти уверены, что Ына уже на свете нет, а потому они уже взялись искать и думать над тем, кто же станет его преемником — новым лидером Северной Кореи.

Комментирующий ситуацию для # эксперт по Северной Корее Владимир Хрусталев признал, что северокорейский лидер действительно давно не появлялся на публике, включая ряд официальных праздников.

«А все остальные упоминания о его активности сводятся к отправке различной корреспонденции и поздравлениям, публикуемым в СМИ. Без видео- и фотоматериалов про него самого. Он исчез из поля зрения, но причины могут быть какие угодно. Еще с 1960-х годов прошлые руководители КНДР тоже регулярно пропадали из поля зрения на длительные периоды. И потом как ни в чем небывало возвращались. В 2014 г сам Ким Чен Ын уже исчезал более чем на 40 дней. Видимо по причинам медицинского характера», — отметил эксперт.

По его словам, Ким Чен Ир в свое время мог на длительные периоды исчезать из публичного поля, продолжая заниматься своей деятельностью «в тишине». «Так что пока можно говорить, что он исчез из публичного поля. Остальное — гадания», — считает он.

Говоря о политической элите в Северной Корее и возможном новом преемнике, которым может стать сестра Ким Чин Ына Ким Е Джон, эксперт сказал, что все это опять же версии и точный расклад в элите КНДР, если кому и известен, то не будет предметом публичных «сливов».

«Про политическую элиту КНДР можно сказать только одно. Пока она ведет себя как достаточно монолитная. Без этого существующий строй не смог бы пережить вызовы 1990-2010-х гг. Что будет дальше и как там внутри что устроено — этого вообще толком никто не знает за пределами КНДР. Сколько-нибудь серьезная и достоверная информация на этот счет представляет государственную тайну не только в КНДР. Для разведок других стран (если они вдруг что-то узнали) обнародование такой информации тоже не нужно. Ибо тогда в Пхеньяне вычислят источники утечки, и они будут закрыты», — подчеркнул аналитик.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать то, что Северная Корея откроется мировому сообществу, Хрусталев сказал, что КНДР значительно более открыта миру, чем 5 или 10 и тем более 15 лет назад.

«Ныне режим информационной изоляции в значительной степени усилен по причинам не политического свойства. КНДР на жестком карантине государственных границ от COVID-19. И потому многие привычные инструменты получения информации с мест и открытость страны для иностранцев резко упали.

Получение визы не проблема, а закрытость КНДР не столько высока, если вспомнить массу других стран-отшельников. Просто их открытость/закрытость мир мало волнует. Бутан, Эритрея, Саудовская Аравия, Туркменистан тоже очень закрытые страны. Но свободные доступы туда мало кого волнуют», — добавил он.

Аналитик также добавил, что КНДР – страна, которая реально рассматривает вопросы своей безопасности как критичные.

«Потому там действует уникальный контрразведывательный режим. Можно сколько угодно смеяться над их привычками. Но даже для оснащенной всеми современными техническим средствами разведки США надежное определение того, что и где у КНДР находится — до сих пор проблема. Невозможность надежно проверять информацию про КНДР внутри делает страну уникальной в плане защищенности и от первого удара извне и от попыток смены режима через агентурную работу», — резюмировал он.