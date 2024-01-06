В Павлодарской области Казахстана третий день ведутся поиски провалившегося под землю автобуса с горноспасателями, передает Tengrinews.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, на месте ЧП работает тяжелая инженерная техника из трех экскаваторов, двух погрузчиков и столько же бульдозеров.

«Всю ночь и по настоящее время ведутся работы по прокладке прохода ко дну обвала. Продолжается осыпание грунта с краев обвала», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия задействованы 138 человек и 37 единиц техники подразделений МЧС, местных исполнительных органов, полиции и скорой помощи.

Напомним, 4 января около 01:25 в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото», вблизи шахты Майкаинского рудника, в очистное пространство провалился автобус с четырьмя горноспасателями. Двоих человек обнаружили погибшими. Автобус с еще двумя спасателями пока не найден.

Как сообщалось в пресс-службе ДЧС региона, предварительная длина обвала — 150-200 метров, ширина — 500 метров, глубина обвала — 150 метров.