Семью Хиндуджа, состояние которой оценивают в 37 миллиардов фунтов (47 миллиардов долларов), обвиняют в эксплуатации и торговле людьми.

Отмечается, что в Швейцарии судят четырех членов самой богатой семьи Великобритании по обвинениям в том, что они тратили больше денег на уход за своей собакой, чем на своих слуг, пишет epravda.com.ua.

Семья владеет виллой в богатом районе Женевы, и обвинения против них связаны с их практикой завоза слуг из Индии для ухода за их детьми и домом.

Утверждается, что семья Хиндуджа конфисковала паспорта сотрудников, платили им всего 8 долларов за 18-часовой рабочий день и не позволяли им выходить из дома.

В суде один из самых известных прокуроров Женевы Ив Бертосса сравнил почти 10 000 долларов в год, которые, по его словам, семья тратила на свою собаку, с ежедневной суммой 8 долларов, которую они платили своим слугам.

Адвокаты семьи Хиндуджа конкретно не отрицали обвинения в низкой зарплате, но утверждали, что эти аргументы следует рассматривать в контексте того, что персонал также получал жилье и еду.

Обвинение в слишком длинном рабочем дне также было оспорено, причем один адвокат утверждал, что просмотр фильма с детьми Хиндуджи на самом деле нельзя классифицировать как работу.

Некоторые бывшие слуги свидетельствовали в пользу самой богатой семьи Бртании, описывая их как дружественную семью, которая с достоинством относилась к своим слугам.

Но обвинения в том, что у персонала изымали паспорта и тот факт, что они даже не могли выходить из дома без разрешения, являются серьезными, поскольку их можно расценить как торговлю людьми.

Прокурор Бертосса требует тюремного заключения и миллионы долларов компенсации, а также оплаты судебных расходов.