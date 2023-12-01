В Турции вовсю идёт судебное разбирательство о предполагаемом мошенничестве со стороны Сечил Арзан. Эта женщина ранее занимала должность менеджера одного из банков Стамбула.

Одним из влипших в историю является известный турецкий футболист Арда Туран. Настолько неприятную, что потерял внушительную сумму денег. Экс-игрок «Барселоны», а ныне тренер клуба «Эюпспор» считает, что его обманули.

По словам Турана, он делал инвестиции по совету Арзан, однако потерял вложенные средства. Женщина предложила вкладывать деньги в специальный фонд и обещала серьёзную прибыль.

При этом она упомянула имя известного турецкого тренера Фатиха Терима. Якобы он тоже вкладывал деньги в это дело. Казалось, если здесь есть такой авторитетный человек, как Терим, то проблем быть не должно. В прессе даже появилось неофициальное название «Фонд имени Фатиха Терима».

«Она меня обманула, — утверждает Туран. — Сказала, что все, кто вложит деньги в этот фонд, получит прибыль. Я отдал более $ 13 млн. Сечил лишила меня всех денег, которые я зарабатывал годами. Все мои сбережения были потеряны в одно мгновение. Я очень расстроен, вся эта история сильно меня вымотала».

В Сети даже появилась переписка Турана с Арзан в одном из мессенджеров. В ней футболист жалуется на тяжёлое положение.

«Сечил, я дал тебе деньги, — писал Туран. — В твоих руках было всё моё состояние. Скажи, когда я получу их обратно. Меня ищут люди, я погряз в долгах. Очень тяжёлое положение. Кредиторы звонят каждый день, я не беру трубку. Зачем ты притащила нас сюда? Этот фонд вымышленный? Из-за тебя я продал участок земли. Из-за тебя я взял кредит в банке. Что я теперь скажу жене? Как буду смотреть в глаза детям? Ты отобрала деньги всей нашей семьи. У меня осталось всего $ 20 тыс. Теперь мне нужно искать новых кредиторов».

Кстати, Туран был не единственным игроком из мира футбола, кто «погорел» на этом деле. К примеру, вратарь Фернандо Муслера вложил более $ 1 млн, также жертвами стали бывшие турецкие футболисты Эмре Белезоглу и Сельчук Инан. Важно отметить, что они всё-таки вернули часть денег. Туран ради вложения средств даже продал земельный участок, а потом взял в кредит деньги в банке, где работала женщина.

Согласно данным в турецких СМИ со ссылкой на материалы расследования, Туран вложил в фонд $ 13,9 млн. Он вернул только $ 6,4 млн и потерял $ 7,5 млн. Белезоглу обманули на $ 4 млн 292 тыс., Инана — на $ 1 млн 535 тыс., Муслеру — на $ 500 тыс.

В обвинительном заключении сказано, что никакого фонда не существовало. Эрзан предоставляла поддельные документы в отношении денег, которые причитались заявителям. При этом она ставила банковские печати и все необходимые подписи.

Любопытно, что турецкий журналист Фатих Алтайлы считает, что Терим также причастен к мошеннической схеме.

«Не думаю, что этот фонд принадлежит банку, — говорит Алтайлы. — Возможно, Сечил Эрзан использовала название банка, чтобы обмануть футболистов. Игроки, возможно, поверили в это, потому что Фатих Терим тоже был причастен. Тренер был главным элементом в этом деле, а потом внезапно исчез. Почему? Разве этот фонд не назывался «Фонд Фатиха Терима», когда он только появился? Разве не Фатих Терим пытался выдать Сечил Эрзан замуж за своего адвоката?»

Сам Терим, естественно, отрицает какую-либо причастность: «Я давно не был в банке и не имею никакого отношения к фонду, который прописан в материалах дела. Никто у меня не просил денег. Я не переводил средства Сечил Эрзан. Как только я узнал об инциденте, то сразу позвонил в банк и попросил перевести деньги на счёт моей жены. Часть денег перевели, но при этом банк всё ещё не отправил $ 3 млн».