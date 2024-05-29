Проблема сотен тысяч граждан, являющихся владельцами доли собственности, унаследованной от Советского Союза (от их предков), до сих пор не решена. Речь идет об около одного миллиона владельцев приватизационных чеков.

Эти люди не могут воспользоваться своими законными правами – наследством, которое им безвозмездно и бессрочно предоставило государство. Потому что в этом вопросе проглядываются чьи-то интересы и уловки.

Владельцы чеков справедливо полагают, что государство примет справедливое решение относительно приватизационных чеков: либо приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, будут возвращены в обращение (с защищенной от инфляции стоимостью), либо они будут компенсированы по их реальной стоимости.

Подобные убеждения и требования есть не только у рядовых граждан. Думающие умы страны — депутаты, интеллектуалы, юристы, экономисты, политики, представители общественности, деятели культуры и влиятельные люди в различных сферах единогласно заявляют, что права граждан относительно приватизационных чеков нарушены и это ПРАВО необходимо восстановить.

Более того, государство заинтересовано и решительно настроено в достижении этой исторической политики социальной справедливости. Потому что общенациональный лидер, подписавший это решение в самое трудное время для государства, лучше всех нас знал, что такое история, что такое социальная справедливость и что значит вернуть народу права.

Депутаты, политики, интеллектуалы и эксперты в различных областях, правильно понявшие шаг общенационального лидера в этом направлении, сегодня служат одной и той же цели — выражают важность достоверного донесения до господина президента общей социальной проблемы. Все уверены, что если общенациональный вопрос, который пытается заблокировать заинтересованный круг чиновников, довести до главы государства в таком виде, как он есть, то он будет немедленно и справедливо решен.

Ежедневно в нашу редакцию поступают заявления от тысяч граждан, владеющих приватизационными чеками (в частности, от имени « Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu»). Издание AYNA побеседовало на эту тему с общественными активистами – главами НПО.

Соучредитель Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров:

«Я не глубоко осведомлен по вопросу о приватизационных чеках. Экономисты могут объяснить это лучше меня. Но в социальных сетях я вижу статьи и видеоролики о жалобах и обращениях граждан, которые не могут пользоваться приватизационными чеками. Полагаю, что граждане, утверждающие, что их права нарушены, должны быть выслушаны соответствующими государственными структурами, которые должны глубоко заинтересоваться данной проблемой. Если есть нарушение закона, то должны быть приняты меры по его устранению.

Государство может решить этот вопрос – в виде выплаты компенсации или путем повторного введения ценных бумаг в обращение, увеличив их срок обращения. То есть, нужно найти общий путь. Если мы говорим о жалобах сотен тысяч граждан, то к этому нельзя относиться несерьезно, нужно принимать меры».

Экс-министр финансов, председатель Объединения международных экономических исследований Ekonomiks Фикрет Юсифов:

«Вопрос приватизационных чеков находится на повестке дня уже несколько лет. Граждане, которые не могут ими воспользоваться, хотят восстановить свои права. Это их законное требование. В нашу организацию и ко мне лично по этому поводу обращаются тысячи граждан, спрашивая, что будет с их чеками, потерявшими свою стоимость.

Я неоднократно обращался по этому поводу в соответствующие государственные учреждения. Государство должно решить этот вопрос, эту проблему граждан. Существуют решения проблемы с чеками. При необходимости мы можем предложить свои предложения. Существует множество оптимальных способов.

Юридические подходы, законы говорят, что решение о истечении срока обращения приватизационных чеков было неправильным. Важно исправить эту ошибку. Это также приведет к улучшению социального благосостояния тысяч людей и семей, чьи приватизационные чеки стали непригодными для использования.

Кроме того, исчезнет недовольство этих граждан. Я неоднократно обращался к этому вопросу и еще раз обращаюсь к соответствующим государственным институтам и руководству страны: необходимо принять меры по восстановлению прав граждан, которые нарушались на протяжении долгих лет».

Председатель Общественного объединения социально-стратегических и аналитических исследований Ильгар Гусейнли:

«Необходимо восстановить права граждан, которые не могут пользоваться ценными бумагами, выпущенными государством. Известно, что были граждане, которые не использовали или не могли пользоваться чеками, когда они находились в обращении. Кто-то вовремя воспользовался чеками, а что же делать гражданину, который не может ими воспользоваться?

Граждане, сохранившие свои приватизационные чеки, думали, что будут использовать их более эффективно. Они были совершенно правы в своих намерениях. Потому что ценные бумаги, предоставленные им государством, не имеют срока обращения. Если этот срок не указан, то данные чеки могут участвовать в приватизации в любое время.

Как я уже сказал, приватизационные чеки бессрочны и не должно было быть ограничения по времени их обращения, процесс должен был продолжаться. Граждане в соответствии с этим должны были владеть либо имуществом, либо частями некоторых крупных предприятий, которые подлежали приватизации. Но этого не произошло.

Уже сегодня некоторые государственные предприятия приватизируются, проводятся аукционы. Полагаю, что можно создать условия, чтобы граждане, у которых на руках остались приватизационные чеки, могли ими воспользоваться. Или нужно принять какое-то серьёзное решение. Слава Богу, мы освободили Карабах от оккупации. Вероятно, там проведут приватизацию. При такой приватизации можно использовать выпущенные в то время ценные бумаги.

Можно увеличить срок обращения чеков или выплатить гражданам компенсации. Может быть создана соответствующая комиссия, которая установила бы конкретную стоимость одного приватизационного чека. Владеющий чеками гражданин предъявит их и получит компенсацию. Таким образом права гражданина будут восстановлены и проблема будет решена. Я хочу сказать, что этому вопросу следует положить конец раз и навсегда».

Председатель Общественного объединения медиа и гражданского общества Ханоглан Ахмедов:

«До сих пор у нас была общенациональная проблема — Карабах, суверенитет, территориальная целостность. Слава Богу, мы решили эти проблемы. Наше государство залечило самую большую рану нашего народа.

После этого следует уделить внимание устранению внутренних проблем. Особенно социальных вопросов. В том числе и незавершенному процессу по приватизационным чекам.

Приватизационные чеки – это наследство гражданам от предков. Когда покойный общенациональный лидер решился на этот шаг, он думал о будущем народа, планировал мирный переход к капитализму, желал, чтобы люди имели рабочие места, работал над формированием национальной предпринимательской среды.

Полагаю, что проблема приватизационных чеков будет решена в ближайшее время и справедливо».

Председатель Общественного объединения социальных исследований «Толерантность» Азер Рашидоглу:

«Я не эксперт в этой области. Но я не могу не оценивать ту информационную среду, в которой нахожусь, реалии, законные пожелания, мои собственные наблюдения и общественный запрос.

Государство должно строиться на справедливости. Справедливость – основа государства. А люди — его основа. Если справедливость нарушена, если у народа есть проблемы, если права гражданина нарушены, то фундамент государства поврежден.

К этому вопросу относятся также приватизационные чеки. Здесь нарушена справедливость, страдают люди, нарушены права граждан. Поэтому слово за государством – оно должно быть приверженным справедливости и восстановить права».

Примечание

Предоставленные гражданам ценные бумаги в 1996 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева с 2011 года уже не находятся в обращении. Сотни тысяч граждан, у которых на руках остались ценные бумаги, хотят, чтобы решение об истечении срока их обращения было признано незаконным и тем самым были восстановлены их права.

Время от времени эксперты в различных областях, юристы, депутаты и представители интеллигенции обращаются к правительству с обращениями о восстановлении нарушенных прав. Они приводят конкретные аргументы в пользу того, что 65 процентов богатства, созданного в стране в период существования СССР или ранее, было оценено посредством приватизационных чеков, что прямо пропорционально надписи на этих бумагах: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики».

Каждый чек имеет одинаковую стоимость, а 1 пай состоит из 4 чеков. При этом доля этого имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции. При этом отсутствует указание о таком понятии, как срок обращения чеков. Граждане, у которых на руках остались чеки, до сих пор хранят их, поскольку не смогли участвовать в процессе приватизации.

Подчеркивается, что хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения, принятые по этим чекам, не были приняты согласно действующему законодательству. В таком случае необходимо предпринять конкретные шаги в отношении лиц, обладающих приватизационными чеками.

Необходим отметить, что по распоряжению президента Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции со стороны Администрации президента в Конституционный суд было отправлено письмо.

Конституционный суд зарегистрировал это письмо для рассмотрения. Впервые в истории независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению премьер- министра, Администрация президента, а также лично главы государства обратились в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей в результате массовой правовой проблемы. Но вот уже 11 месяцев как нет никакого результата по итогам разбирательства, проведенного Конституционным судом.

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом.

Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами- экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

Согласно исследованиям учёных, стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня составляет не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должны быть заменены приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — должны оплачиваться только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу.

Никакой указ или даже какой-либо закон, который принят или будет принят позже, не может вопреки Конституции изменить эти правила, которые установлены законом как обязательство государства!

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Автор: Айдын Герай