Президент США Джо Байден объявил об амнистии сотен тысяч супругов граждан США, которые находятся в стране нелегально и формально подлежат депортации. Об этом информируют западные СМИ.

Нелегальная миграция стала одним из самых важных вопросов предвыборной кампании в Соединенных Штатах, который значительно осложняет жизнь президента, обращает внимание Би-би-си.

В конце мая Джо Байден издал указ, направленный на ограничение притока мигрантов через границу США и Мексики. Те, кто пересёк американскую границу незаконно, не смогут обращаться за предоставлением убежища в США. Эта мера будет действовать тогда, когда граница окажется перегруженной. В этой ситуации сотрудники иммиграционной службы получили право выдворять людей из страны, не принимая у них прошение об убежище.

Белый дом решил облегчить участь тех супругов граждан США, которые находятся в стране не менее 10 лет. Им будет предоставлено временное разрешение на работу. По расчетам администрации, новыми правилами воспользуются более полумиллиона человек. (svoboda.org)