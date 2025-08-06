Комитет по надзору Палаты представителей США вызвал на допрос по делу финансиста Джеффри Эпштейна представителей Министерства юстиции, бывших генпрокуроров и руководителей ФБР, а также Хиллари и Билла Клинтон.

Как отмечает CNN, этот шаг был предпринят на фоне призывов республиканцев в Конгрессе к большей прозрачности в этом деле. На администрацию президента Дональда Трампа в последнее время оказывается все большее давление (в том числе со стороны его соратников) с целью обнародовать документы по делу Эпштейна.

В общей сложности председатель комитета, республиканец Джеймс Комер направил 11 повесток с просьбой предоставить документы и информацию, связанные с делом финансиста, покончившего с собой в тюрьме в ожидании суда по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

От Министерства юстиции требуется предоставить Конгрессу все имеющиеся в его распоряжении материалы по делу Эпштейна, а также данные о переписке между бывшими чиновниками администрации Джо Байдена и Минюстом.