Историческая политика социальной справедливости и обещание общенационального лидера должны быть выполнены

Если у кого-то в семье остались приватизационные чеки, данные им в качестве имущественной доли советского государства, ни в коем случае НЕ ПРОДАВАЙТЕ! Сегодня 1 миллион неиспользованных приватизационных чеков находится в собственности граждан.

Обращение к правительству

Группа «Özəlləşdirmə Çekləri», интеллигенция, депутаты, политики и 6 кандидатов в президенты просят и требуют от правительства: Выполните обещание общенационального лидера Гейдара Алиева и государства, данное народу!

Уважаемые чиновники, если вы любите нашу страну и нашего президента, доведите эту информацию до господина Ильхама Алиева, не опасаясь чиновников-олигархов. Некоторые чиновники-олигархи из окружения президента мешают предоставлению правильной информации Ильхаму Алиеву.

Для мирного перехода к капитализму были нарушены историческая политика социальной справедливости общенационального лидера Гейдара Алиева и государства, законы и Конституция, а также обязательства государства перед народом по ЗАКОНУ. На сегодняшний день права собственности сотен тысяч граждан на приватизационную долю в эквиваленте 20 000 долларов США и защищенную законом от инфляции, полностью отняты чиновниками в нарушение Конституции.

Президенту не предоставляется полная информация о нарушении прав и государственных обязанностей, данных народу Государством и Общенациональным Вождем по законам того времени, а также о нарушении исторической политики социальной справедливости при предоставлении приватизационной доли — чеков. Несправедливый процесс приватизации, который проводится уже 13 лет с нарушением законов и Конституции, продолжает создавать серьезную напряженность между гражданами и чиновниками.

Раздел собственности, осуществленный в условиях исторической несправедливости, приватизация государственной собственности чиновниками ДЕНЬГАМИ создает большую опасность для всех инвесторов и чиновников в будущем. Это нежелательно в отношениях между гражданами и государством.

Политики, психологи, социологи, юристы, историки и верующие прекрасно осознают тяжёлые последствия несправедливости, связанной с распределением собственности. Данное беззаконие, противоречащее Конституции и международному праву, является серьёзным ударом по доверию инвесторов к нашей стране, а также по репутации нашей страны как демократического и правового государства в международном мире. Самое главное, что нарушение исторического принципа социальной справедливости закладывает основу для гражданского противостояния, что является самой большой проблемой нашей государственности.

Мы просим, учитывая серьезность проблемы, поддержать Правду, Справедливость и Народ. Мы надеемся, что после этого обращения некоторые чиновники, пытающиеся перекрыть путь правде, отступят перед требованиями 40 000 семей, объединившихся в группу «Özəlləşdirmə Çekləri» в соцсети Facebook, а также интеллигенции, политиков, депутатов и кандидатов в президенты, которые выразили чаяния этих людей.

Опять же, мы надеемся, что эти чиновники учтут серьезность фактов, которые высказывались о данной проблеме в прессе и на телеканалах, и поймут, что противоправное деяние является преступлением против нашей Государственности, Народа, исторической политики социальной справедливости общенационального лидера и предоставят правдивую информацию господину Ильхаму Алиеву. В результате глава государства даст распоряжение принять срочные меры.

Обратите внимание!

«Государственный приватизационный пай» регулируется Законом Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», который впервые был принят в 1993 году. Статья 18-я этого Закона дает определение «приватизационного пая» и гласит:

— Приватизационный пай является долей приватизируемой государственной собственности, безвозмездно передаваемой каждому гражданину Азербайджанской Республики;

— Приватизационный пай выдается гражданам республики для создания равных стартовых условий для участия в приватизации.

Как известно, срок обращения государственных приватизационных чеков ранее был установлен на 3 года Первой Государственной программой, утвержденной Законом, затем продлен до 1 января 2011 года Второй Государственной программой, утвержденной Указом. Таким образом, принятый Законом срок обращения был продлен Указом.

В связи с этим возникает ОСНОВНОЙ вопрос: что бы произошло, если первоначальный трехлетний срок обращения государственных приватизационных чеков не был продлен Указом?

Предположим, что государственные приватизационные чеки должны были быть выведены из обращения через три года в 1999 году. И здесь возникает вопрос: если срок обращения не был бы продлен, то была бы предоставлена компенсацию?

Конечно, согласно этому законодательству, по истечении трехлетнего периода эти приватизационные чеки согласно статье 19 «Закона о приватизации» должны были быть вложены в Государственный инвестиционный фонд, дивиденды из которого должны предоставить гражданам. Однако, поскольку государство не выполнило свое позитивное обязательство и не создало инвестиционный фонд, права граждан были нарушены.

Вновь обратите внимание!

Этот момент попытались компенсировать продлением срока обращения приватизационных чеков соответствующим Указом, что, в свою очередь, привело к нынешним нарушениям.

Помимо этого, согласно статье 18.4 Закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества» от 1993 года, «приватизационный пай хранится на специальном счете, открытом на имя каждого гражданина, в соответствующем банке».

Предположим, что в тот период (в 1999 году) следуя этой норме, стоимость этих приватизационных паев была рассчитана и размещена в виде денег в банках. Возникает вопрос: если это было бы так, то какова была судьба этих денег?

Этот вопрос и ОБЕЩАНИЕ Гейдара Алиева, данное НАРОДУ в Президентском дворце в 1995 году, сами по себе еще раз подтверждают, что права собственности, подпадающие под долю приватизации, передаются государством гражданам безвозмездно и пожизненно. В соответствии с законами, действовавшими в то время когда приватизационные чеки были предоставлены гражданам в качестве имущественной доли наследства — каждый из них имел защищенный от инфляции имущественный эквивалент. Эта же стоимость сегодня по закону составляет не менее 20 000 долларов.

Если помните, у нашего государства не было по закону обязанности компенсировать деньги, оставшиеся после распада Советского союза в «сберкассах». Однако господин Ильхам Алиев проявил благородство и распорядился, чтобы деньги были компенсированы государством.

Как мы знаем, государственные приватизационные чеки как и все ценные бумаги имеют определенные надписи, обладающие силой закона, но ни одно из этих положений не было соблюдено. На приватизационных чеках написано, что он «обеспечен государственной собственностью Азербайджанской Республики». На обороте приватизационных чеков написано, что «Государственный приватизационный чек – это часть приватизируемого государственного имущества, безвозмездно предоставляемая каждому гражданину Азербайджанской Республики».

Следовательно, эти надписи указывают на то, что чек является документом, подтверждающим права собственности гражданина.

Даже в самое бедное для государства время по закону и во имя исторической социальной справедливости, приватизация 65% всей средней и крупной государственной собственности, подлежащей приватизации в качестве государственного обязательства, должна была осуществляться на основе приватизационных чеков, и по закону Инвесторы могли бы участвовать в приватизации, покупая чеки, принадлежащие гражданам, для участия в приватизации. А иностранные инвесторы могли покупать приватизационные чеки только после покупки опциона. По закону государство могло продать за НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА только 35% принадлежащих ему средних и крупных предприятий.

64 миллиона долларов США было заплачено в 1995 году — в самое бедное для государства время — только для того, чтобы НАПЕЧАТАТЬ 8 миллионов приватизационных акций (32 миллиона чеков) в качестве государственных ценных бумаг по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Неосведомленным о приватизационном пае следует обратить внимание на выступление общенационального лидера Гейдара Алиева от 7 марта 1995 года.

Историческое выступление

«…Поэтому я вижу, что разногласия по этому поводу вполне естественны и трудно сказать однозначное мнение. Лично я не хочу этого говорить. Однако ясно одно: при приватизации у граждан должен быть свой пай, каждый гражданин должен получить свой пай и использовать его по своему усмотрению. Он либо будет владеть частью приватизированного предприятия, либо отдаст или продаст свой пай кому-то другому. Все это будет в будущих процессах. Но у гражданина должен быть пай. То есть эта приватизация продлится 10 лет, 15 лет, 20 лет. Итак, если мы сегодня верим, что государственная собственность будет приватизирована и люди получат оттуда свой пай, то когда же они получат этот пай? Получается, что кто-то получит свой пай сегодня, кто-то через год, а кто-то через 15 или 20 лет. Но как это будет определяться?».

Вам ясно, уважаемые чиновники?

Согласно закону и Конституции, либо приватизационные чеки должны быть возвращены в обращение, либо должна быть рассчитана стоимость защищенного от инфляции эквивалента имущества на каждую приватизационную долю и выплачена соответствующая КОМПЕНСАЦИЯ.

Более 10 ученых-правоведов, являющихся экспертами Конституционного Суда (КС), в 4 статьях, опубликованных в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии (ВАК), издающемуся под курацией президента, доказывают, что в соответствии с законодательными актами, действующими на момент выдачи приватизационных чеков, процесс приватизации, продолжающийся уже 13 лет без выдачи компенсации, противоречит государственной политике, то есть является организованной коррупцией, преступлением.

Господа чиновники!

19 декабря 2023 года Палата Конституционного Суда (КС) вынесла решение ОТКАЗАТЬ в рассмотрении данного правового вопроса, спустя 8 месяцев после нашего обращения. Из антиконституционного и незаконного решения Палаты об отказе видно, что обязательства государства, содержащиеся в прежних законах, права собственности и равенства, предоставленные гражданам законом, пунктом 33.1 Закона о приватизации 2000 года, который действует и по сей день (не отменен ни одним законом до настоящего времени и поэтому не утратил силу), не приняв во внимание некоторые причины и указав, что он полностью отменен статьей 33.2, вопреки Конституции, законам и международному праву.

Это абсурд! Такое толкование закона является нарушением права, попранием Конституции и законов, игнорированием международного права и национальных моральных ценностей. Самое главное – это означает выступать против исторической политики социальной справедливости государства и руководства страны.

Обратите внимание!

Почему судьи КС подписали это решение? Как они смеют допускать такое беззаконие?

В стране нет ни одного юриста, который не знал бы следующего правового факта. Не следует забывать, что поставленный в Конституционной жалобе вопрос заключается в том, под действие какого законодательства подпадает регулирование государственных приватизационных паев и государственных приватизационных чеков. Иными словами, регулирование государственных приватизационных паев и государственных приватизационных чеков, приобретение прав собственности граждан на них и регулирование процесса защиты этого права собственности законодательством, принятым на день их издания, является обязательным согласно требованиям 149-й и других статей Конституции Азербайджанской Республики.

Согласно 7 пункту 149-й статьи Конституции «нормативные правовые акты, улучшающие правовое положение физических и юридических лиц, устраняющие или смягчающие их правовую ответственность, имеют обратную силу. Другие нормативные правовые акты обратной силы не имеют».

Так в чем же была основная цель отказа Палаты КС от вынесения решения накануне президентских выборов? Какова цель принятого тремя юристами 19 декабря 2023 года решения об отказе в рассмотрении жалоб граждан, связанных с приватизационными чеками? Не означает ли это, что демократия, право, Конституция и законы, права человека в нашей стране постепенно нарушаются законодательными актами, начиная с мая 2000 года?

Таким образом судьи КС демонстрируют несправедливость как по отношению к местному, так и по отношению к международному сообществу. Из данной предвзятой трактовки, противоречащей Конституции, законам и междунродному праву, получается, что палату КС совершенно не беспокоит нарушение обязанностей и прав, предоставленных государством гражданам.

Все в стране, кроме трех юристов и КС, знают, что согласно Конституции, законам, Гражданскому кодексу, а главное закону «О приватизации», закону о «Государственной программе приватизации» и Положению о государственных приватизационных чеках, действовавшими на момент предоставления приватизационных чеков, взятые со стороны государства обязательства, считаются ГЛАВНЫМИ. Это доказывает, что некоторые юристы нынешнего КС игнорируют законы и поощряют нанесение вреда имиджу нашей страны как правового государства.

Но они забывают, что все эти факты будут доведены до господина президента. Тогда государство применит свой железный кулак и внутри страны. Железный кулак, освободивший Карабах от врага, обрушится на головы чиновников, которые обманывают народ и государство, попирают права и скрывают правду.

Верим, что как только господин Президент будет детально проинформирован, то он примет серьезные меры в отношении судей, которые пошли на упомянутый неправомерный шаг в палате КС и вынесли решение об отказе, вызвавшее массовое недовольство граждан.

Память народная ничего не забывает!

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С уважением: Группа «Özəlləşdirmə Çekləri»

Автор: Айдын Герай