Игбал Агазаде: «Государство не должно обесценивать свои ценные бумаги»

Фараз Гулиев: «Неправильно делать людей недовольными своим государством»

Турал Аббаслы: «Не понимаю, как можно считать, что государственные ценные бумаги ничего не стоят?!»

Фазиль Мустафа: «Попытки чиновников помешать и замедлить этот процесс должны быть пресечены»

Фазаил Агамали: «К большому сожалению, некоторые дельцы выиграли от этого процесса, а интересы граждан не были обеспечены»

Долгое время граждане, которые владеют государственными ценными бумагами — приватизационными чеками — не могут ими воспользоваться и ждут решения этой проблемы. Граждане, которым некуда уже обратиться, жалуются на незаконное приостановление срока обращения чеков в 2011 году и требуют скорейшего и справедливого решения данной проблемы.

Владельцы приватизационных чеков, несогласные с обесцениванием ценных бумаг, заявляют, что реальные факты об этом не доводятся до внимания победоносного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Есть сотни тысяч граждан, обладающих приватизационными чеками, и они верят, что если президент узнает об этом беззаконии, то даст необходимые поручения нужным структурам и чиновникам, чтобы права населения были восстановлены.

Напомним, что по поручению главы государства в Конституционный суд (КС) было направлено письмо для расследования проблемы. Однако КС пока не торопится рассматривать вопрос и принимать справедливое решение.

Лидеры действующих в стране политических партий также считают, что нарушенные права граждан должны быть восстановлены в законном порядке. По их мнению, соответствующие структуры должны принять меры для решения проблем владельцев приватизационных чеков.

Председатель партии «Умид», бывший депутат Игбал Агазаде в беседе с изданием AYNA отметил, что указанная проблема существует уже много лет: «Полагаю, что Министерство экономики должно принять отдельное решение по поводу приватизационных чеков. Или должен быть указ президента, который решит эту проблему. Если на приватизационных чеках не указан срок их обращения, то граждане правы в своих требованиях. Если гражданин не воспользовался государственными ценными бумагами, должны быть созданы условия для его реализации».

Агазаде также высказал предложения по этому поводу: «Государство не должно обесценивать свои ценные бумаги. Если государство не будет использовать эти чеки в процессе приватизации, если оно не намерено их использовать, то должна быть назначена определенная сумма с целью выкупа у гражданина государственных ценных бумаг. Либо следует выплатить компенсацию гражданам, у которых на руках остались чеки».

«Как и банкноты, эти чеки являются ценными бумагами. Неправильно обесценивать долю имущества, переданную в свое время гражданину. Более того, если у этих чеков нет срока обращения, то и считать их обычной бумажкой неправильно. Еще раз повторюсь, решение по этому поводу должно быть принято отдельно, права граждан должны быть восстановлены», — заявил лидер партии.

Касаясь того, что жалобы владельцев чеков не доводятся до сведения главы государства, Агазаде заявил, что «похоже, что кому-то невыгодно искать решение этой проблемы».

В свою очередь, председатель Партии национального возрождения, бывший депутат Фарадж Гулиев сообщил AYNA, что этот вопрос стоит на повестке дня уже много лет: «Ко мне много раз обращались как отдельно, так и коллективно владельцы чеков. Как лидер партии я направил их обращения в соответствующие государственные структуры. Полагаю, что эти чеки в свое время не были соответствующим образом использованы при приватизации. Граждане, у которых на руках остались чеки, не смогли эффективно использовать ценные государственные бумаги. Это означает нарушение их прав».

«Государство должно принять меры для решения данной проблемы. Приватизационные чеки можно вернуть в обращение или же их владельцам можно выплатить в какой-либо форме компенсацию. На мой взгляд, в Милли Меджлисе должен быть принят закон о приватизационных чеках, либо необходимо внести изменения в действующее законодательство. Необходимо провести общественную дискуссию, привлечь к обсуждению экономистов и найти решение этой проблемы. Таким образом, должно быть принято справедливое решение в отношении граждан, права которых нарушены. Государство должно защитить свои ценные бумаги и восстановить нарушенные права своих граждан. Неправильно делать людей недовольными своим государством. Думаю, что решение этой проблемы определенно есть», — заключил Гулиев.

Важность решения проблемы чеков в беседе с AYNA также затронул председатель партии AĞ Турал Аббаслы: «Наверное, в мире нет такой страны, где ценную бумагу можно обесценить. У юристов есть заключения на этот счет, и они подробно объясняют, что граждане в этом вопросе правы. Если право гражданина нарушено, то проблема должна решаться в пользу граждан: эти чеки являются приватизационными долями, и интересным моментом является то, что большое количество граждан, имеющих на руках чеки, не могут участвовать в процессе приватизации.

Причина заключается в том, что в 2011 году эти чеки были изъяты из обращения, хотя на них не было указано срока действия. Если на чеке не указан срок действия, то его изъятие из обращения само по себе вызывает вопросы. Не понимаю, как можно считать государственные ценные бумаги ничего не стоящими?!».

«Полагаю, что руководство страны, профильное министерство, комитет, чиновники должны предпринять шаги для решения этого вопроса. Несложно создать какую-либо комиссию, провести обсуждения и принять окончательное решение. Речь идет не о 5-10 чеках, а о большом количестве ценных бумаг. Государство само должно защитить предоставленные им приватизационные чеки и граждан, которые ими владеют», — сказал он.

По его мнению, может быть принят законопроект, обеспечивающий использование приватизационных чеков на каком-то этапе приватизации: «Или можно подумать и принять другое решение. Необходимо искать подходящие пути и методы, чтобы не допустить нарушения прав граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки. Это возможно и в форме выдачи компенсации, возможно и в форме участия в процессе приватизации. Во всех случаях нарушенные права граждан должны быть восстановлены».

Аббаслы считает, что чиновники, равнодушные к проблеме граждан, могут скрывать от президента достоверную информацию: «Похоже, что соответствующие структуры пока не намерены предпринимать шаги для решения проблемы приватизационных чеков. Но руководство страны должно знать, что повторное введение в обращение приватизационных чеков положительно скажется на социальном благосостоянии народа. Это подтверждают и экономисты. В прошлом неправильное управление процессом приватизации не только не позволяло владельцам приватизационных чеков иметь право голоса, но и привело к обесцениванию этих чеков. Во всех случаях необходимы серьезные шаги со стороны государства для решения указанной проблемы. Это также означает установление социальной справедливости. Чиновникам следует серьезно об этом подумать и попытаться принять окончательное решение».

Следует отметить, что абсолютное большинство местных политиков считают важным восстановить права граждан в этом вопросе. Например, председатель партии «Великое созидание», депутат Фазиль Мустафа неоднократно заявлял, что должен быть найден соответствующий механизм и процесс должен быть завершен: «Потому что эти чеки являются правом граждан на государственную собственность, и они имеют право использовать свои собственные инвестиции. Это право не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах. Уверен, что в этом направлении будут предприняты определенные шаги. Потеря прав гражданина идет прежде всего во вред самому государству. Государство должно быть заинтересовано в своевременной выплате компенсаций. Жаль, что мы регулярно сталкиваемся с неправомерным вмешательством чиновников в подобные дела. Это недопустимо, и попытки чиновников помешать и замедлить этот процесс должны быть пресечены».

Сторонником справедливого решения этой социальной проблемы является и председатель партии «Ана Вятян», депутат Фазаил Агамалы: «Приватизационные чеки являются государственными ценными бумагами. Приватизационные чеки, выданные в конце 90-х годов прошлого века, не использовались в соответствии с интересами граждан. По этой причине некоторые наши граждане выставляют эти чеки на продажу. Помимо тех, кто подарил свои чеки другим, есть лица, которые даже сегодня хранят эти ценные бумаги. По некоторым утверждениям, количество этих лиц составляет сотни тысяч. Однако это не точный список и его следует изучить подробно. К большому сожалению, некоторые дельцы воспользовались этим процессом и интересы граждан не были обеспечены. Хотя в соответствующем указе эти чеки были указаны как наследственная доля населения. А эти дельцы стали акционерами различных государственных предприятий».

Примечание

Предоставленные гражданам ценные бумаги в 1996 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева с 2011 года уже не находятся в обращении. Сотни тысяч граждан, у которых на руках остались ценные бумаги, хотят, чтобы решение об истечение срока их обращения было признано незаконным и тем самым восстановили их права.

Время от времени эксперты в различных областях, юристы, депутаты и представители интеллигенции обращаются к правительству с обращениями о восстановлении нарушенных прав. Они приводят конкретные аргументы в пользу того, что 65 процентов богатства, созданного в стране в период существования СССР или ранее, было осуществлено посредством приватизационных чеков, что прямо пропорционально надписи на этих бумагах: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики».

Каждый чек имеет одинаковую стоимость, а 1 пай состоит из 4 чеков. При этом доля этого имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции.

При этом отсутствует указание о таком понятии как срок обращения чеков. Граждане, у которых на руках остались чеки, до сих пор хранят их, поскольку не смогли участвовать в процессе приватизации.

Подчеркивается, что хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения, принятые по этим чекам, не были приняты законодательством в правильной форме. В таком случае необходимо предпринять конкретные шаги в отношении лиц, обладающих приватизационными чеками.

Необходимо отметить, что по распоряжению президента Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции со стороны Администрации президента в Конституционный суд было отправлено письмо.

Конституционный суд зарегистрировал это письмо для рассмотрения. Впервые в истории независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению премьер-министра, Администрация президента, а также лично глава государства обратились в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей в результате массовой правовой проблемы. Но вот уже 11 месяцев как нет никакого результата по итогам разбирательства, проведенного Конституционным судом.

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом.

Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022- 2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на один приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу.

Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, вопреки Конституции!

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