Подразделение морской милиции на базе шиитского народного ополчения «Басидж» сформировано в Иране.

Как передает ТАСС, об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС исламской республики) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

«Руководствуясь прошлым опытом проведения морских операций по освобождению захваченных пиратами судов, мы пришли к выводу о необходимости создания отдельного подразделения «Басидж» для осуществления морских миссий», — цитирует Тангсири иранское агентство Tasnim.

По словам главкома ВМС КСИР, это подразделение уже насчитывает 55 тыс. человек личного состава и располагает 33 тыс. мелких судов, которые оснащены ракетами калибра 107 мм. «На первом этапе оно будет действовать в Персидском заливе, но в планах есть и создание такого подразделения [для миссий] в акватории Каспийского моря», — добавил Тангсири.

Народное ополчение «Басидж» является полувоенной организацией добровольцев, члены которой осуществляют надзор за соблюдением закона и религиозных норм. Ополчение входит в состав КСИР.