Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов агентства, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Эти инспекторы — одни из самых опытных экспертов агентства, обладающие уникальными знаниями в области технологий обогащения. Они проводили важные работы по проверке на объектах для обогащения [урана] в Иране, находящихся под гарантиями агентства», — говорится в заявлении, распространенном МАГАТЭ.