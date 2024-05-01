Власти Ирана заявили, что не против работы 130 инспекторов Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) в стране. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в эфире Press TV.

«Мы не запретили ни одному инспектору МАГАТЭ приезжать в Иран. В общей сложности 130 инспекторам МАГАТЭ разрешено посещать Иран и проводить инспекции», — заявил Эслами.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что удар Израиля по Ирану не нанес повреждений ядерным объектам Исламской Республики.