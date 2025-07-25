Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывает Иран как можно скорее допустить инспекторов на иранские ядерные объекты.

«Сейчас наша задача — предотвратить дальнейшие атаки, насилие и подобные инциденты. Именно поэтому мы настаиваем и призываем, чтобы инспекторы МАГАТЭ вернулись в Иран как можно скорее и продолжили свою работу,— сказал Гросси. — Когда имеется ядерный материал, мы должны отслеживать буквально каждый грамм — где он находится, остался ли он на месте, было ли отклонение от разрешенного использования», передает kommersant.ru.

В своей речи глава МАГАТЭ обратил внимание на то, что иранские власти сигнализировали МАГАТЭ о готовности возобновить технические консультации.