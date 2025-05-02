Госсекретарь США и временный помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио заявил, что Иран должен разрешить проверки всех своих ядерных объектов, включая военные, международными инспекторами. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные условия нового соглашения по ядерной программе.

«Если Иран действительно хочет мирной ядерной энергии, а не оружия, он не должен бояться проверок — в том числе с участием американских инспекторов. Страны с мирной ядерной программой не обогащают уран и не скрывают объекты», — утверждает Рубио. Он назвал «ошибкой» соглашение 2015 года, допускавшее ограничения на доступ к военным объектам, и предложил модель, при которой Иран будет импортировать обогащенный уран для АЭС.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон готов предложить Тегерану «путь к миру»: «экономическое развитие в обмен на отказ от поддержки терроризма, разработки дальних ракет и обогащения урана». «Президент Трамп не хочет войны, но мы не можем допустить появления ядерного оружия у Ирана», — заключил он.

США и Иран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Первый раунд переговоров прошел 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий — 26 апреля снова в Маскате. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

В четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что очередной раунд переговоров между США и Ираном, запланированный на 3 мая, отложен «по логистическим причинам». Его заявление последовало за сообщением портала Axios, допустившего перенос встречи. Затем глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью агентству AFP заявил, что консультации Ирана со странами «евротройки» в составе Великобритании, Германии и Франции, которые планировалось провести накануне переговоров с США, также не состоятся.