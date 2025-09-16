Иран совместно с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Чтобы защитить целостность ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — прим. ТАСС), Иран вместе с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили проект резолюции «О запрете всех форм нападений и угроз нападений на ядерные объекты и инфраструктуру, которые подпадают под соглашение о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) агентства», — написал он на своей странице в X.