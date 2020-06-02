Ипотечные кредиты — не заслуга банков: Эльман Рустамов раскрыл позитив, умолчав о проблемах

Ситуация в финансовом секторе страны является удовлетворительной, — сообщил глава Центробанка Эльман Рустамов в ходе пресс-конференции ЦБА и Фонда страхования вкладов, посвященной началу процесса возврата застрахованных вкладов в обанкротившихся Ata Bank и Amrahbank.

В подтверждение этого председатель ЦБА привел статистику роста за истекшие пять месяцев этого года кредитного портфеля банков на 2,8%. По его словам, позитивная динамика обусловлена ростом бизнес-кредитов, увеличившихся с начала года на 4,9%, а также ипотечных кредитов — рост в этой сфере составил 9,5%.

«В целом, с начала года реальному сектору было выдано кредитов в объеме 2,6 млрд. манатов», — сказал главный банкир страны.

Рустамов ограничился в своем заявлении отдельными показателями, оставив в стороне прочие, не менее значимые параметры, позволяющие судить о ситуации в банковской сфере и состоянии здоровья этой среды, сказал на запрос # банковский эксперт Акрам Гасанов. Собеседник отметил, что глава Центробанка обошел вниманием такие ключевые моменты, как уровень привлечения вкладов и проблемных кредитов.

Статистика Центробанка говорит о таянии банковских вкладов. Так, на 1 апреля объемы вкладов были на уровне 8 млрд. 251 млн. манатов, а на 1 мая накопления граждан в финансовых организациях сократились до 7 млрд. 758 млн. манатов. Получается, что апрель банки лишились вкладов на 500 млн. манатов. Данные за май пока не опубликованы, но собеседник полагает, что в прошлом месяце тенденция оттока вкладов из банков продолжилась. На это повлиял кризис, вызванный пандемией. Испытывая материальные трудности, граждане принялись изымать свои накопления из финансовых структур. Но ключевая причина — резкое падение доверия к банковской системе в условиях ликвидации целого ряда финансовых структур.

Свою лепту внесла ситуация с AtaBank — банк долго не закрывали и вкладчики не могли забрать оттуда свои деньги. Риски девальвации также вынуждают клиентов забирать свои вклады в нацвалюте, они не торопятся вкладывать эти деньги в долларах, предпочитая матрасы финансовым организациям. По словам аналитика, в отчетные сроки продолжили расти объемы проблемных кредитов. Однако в своем заявлении о кредитном портфеле банков глава Центробанка обходит этот момент стороной.

«Сообщается, что кредитный портфель банков вырос на 2,8% в текущем году, но если начистоту, насколько он здоровый? И потом, скорее всего, речь о кредитах, выданных за первые месяцы этого года, принимая во внимание более позднюю стагнацию кредитования», — продолжил Гасанов. В то же время сообщается, что показатели прироста обусловлены увеличением кредитов бизнесу на 4,9% и ипотечного кредитования на 9,5%.

Насколько правильно в этом случае апеллировать к росту ипотечного кредитования? По свидетельству эксперта, ипотечные кредиты — не заслуга банков и не заслуживают упоминания в данном случае, поскольку выдаются они Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, кстати, получившим дополнительно 90 млн. манатов в рамках плановых мер по устранению негативного влияния пандемии на строительный сектор и сферу недвижимости. Что же касается роста бизнес-кредитования, остается открытым вопрос — какие сферы получили эти кредиты?

«К сожалению, глава Центробанка не раскрыл структуру получателей, — говорит он. — Но если такая раскладка появится, полагаю, получателями бизнес-кредитов будут, по сложившейся у нас традиции, крупные государственные компании. Это также могут быть частные компании, в большинстве своем представленные в сфере торговли и продающие товары в рассрочку населению. Однако здесь важно учитывать, что, в конечном счете, такие бизнес-кредиты ничто иное, как завуалированный вид потребительских кредитов. И если граждане не заплатят торговым сетям, пострадают банки». Собеседник сказал, что может ошибаться, но Центробанк не представил подробной информации.

Рост кредитов весьма сомнителен в условиях уменьшения денежной базы, говорит Гасанов. Денежная база на 1 июня текущего года составила 10 млрд. 921 млн. манатов, тогда как еще в начале марта упомянутый показатель был на уровне 12 млрд. манатов. Таким образом, Центробанк все же сжал денежную массу, что затрудняет кредитование по линии банков.