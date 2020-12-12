Илья Куса: Не «примирение народов», а политическая сделка элит

Президент Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Об этом он написал в своем Twitter.

«Два наших больших друга, Израиль и Королевство Марокко, договорились об установлении дипломатических отношений в полном объеме», — написал Трамп.

Он также заявил, что это событие стало «огромным рывком к миру на Ближнем Востоке».

Что ж, это действительно удивительное событие в череде похожих, произошедших в арабском мире в последние месяцы. Поразительно, как это все удается Трампу и его команде? Какие аргументы они придумали для ранее непримиримых арабских стран, что те решили, что в их интересах, к их выгоде установление нормальных отношений и налаживание сотрудничества с еврейским государством?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Так называемые «Соглашения Авраама», которые стали фишкой нынешней американской администрации, предусматривают нормализацию отношений между арабскими государствами и Израилем при прямом и непосредственном участии США в этом процессе. Идея принималась в расчете на то, что в большинстве ближневосточных государств внутренняя и внешняя повестка дня значительно изменилась, по сравнению, скажем, с 90-ми или началом нулевых годов. В те времена, палестинская проблематика доминировала в политическом нарративе: вначале, после соглашений Осло, как надежда на скорое разрешение конфликта, а затем, после Интифады (восстания) Аль-Аксы, как разочарование на несбывшиеся надежды. Вместе с тем, этот период заложил, пусть слабое, но институционное поле взаимодействия между арабами и евреями на уровне международных отношений.

В начале нулевых годов, без особой помпы, Тунис и Марокко практически восстановили дипломатические отношения и всячески демонстрировали готовность к их интенсификации. Проблемы, как я уже сказал, возникли в связи с палестинским восстанием. Нынешний этап так или иначе берет свое начало во временах Арабской весны и формирует новые конфликтные линии, где доминирующей является шиито-сунитское противостояние, геополитически выражаемое в конфликте между странами Залива и, в первую очередь, Саудовской Аравии и Ирана.

Все это бралось в расчет при разработке стратегии продвижения «Соглашений Авраама». Второй момент, не менее важный, это готовность Трампа брать на себя ответственность за, скажем так, неоднозначные решения – такие как признание израильского суверенитета над Голанами, или перенос посольства США в Иерусалим. Казалось бы, такие шаги способны лишь оттолкнуть, но оказывается, в каждом конкретном случае США готовы действовать в том числе и в интересах арабских партнеров.

Что имеется в виду? Возьмем историю с восстановлением отношений между Израилем и Королевством Марокко. Какова цена такого решения? Она на поверхности – признание того факта, что Марокко и дальше будет удерживать за собой большую часть Западной Сахары, территории, которую королевство захватило в 1975 году. То есть признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой в обмен на восстановление отношений с Израилем. Неплохой вариант, скажем честно. Причем для почти всех сторон, если не брать в расчет местное население.

Аналитик Украинского института будущего Илья Куса:

— Речь идёт не о нормализации отношений, а скорее об установлении дипотношений. У Марокко с Израилем никогда не было вооружённого конфликта, и они не находились в состоянии войны. Соответственно, и никаких территориальных и иных претензий у них не было.

Более того, Марокко и Израиль неформально ведут дела десятилетиями. Несмотря на отсутствие дипотношений, оба государства сотрудничали в самых разных сферах, особенно в торгово-экономической. Так что, установление дипотношений лишь формализует их связи.

Безусловно, «нормализация» отношений между Израилем и Марокко — это, прежде всего, сделка. Официальный Рабат пошёл на признание Израиля не просто так. В обмен, он получил официальное признание своего суверенитета над спорными территориями Западной Сахары со стороны США, а также обещания возможности купить американское вооружение, так же, как это сделали Эмираты.

Наконец, нужно понять, что признают Израиль как раз не «самые непримиримые» арабские государства, а те, у которых с Израилем давно налажены отношения в формате business as usual, или которые не имели серьёзных претензий к Израилю, а у Израиля не было каких-то претензий к ним.

В случае, например, с Сирией или Ливаном, ситуация была бы намного сложнее, поскольку Израиль оккупировал часть их территорий.

Ну, и последнее — общественное мнение в странах, которые признают Израиль, не поддерживает «нормализацию». Например, в Марокко, согласно социологам, лишь 4% населения поддерживают идею признания Израиля, а 88% выступают против этого. Иными словами, то, что происходит — это не полноценное «примирение народов», а политическая сделка на самом высоком уровне между элитами трёх стран — США, Израиля и Марокко.