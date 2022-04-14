Бывший помощник Путина Владислав Сурков в настоящее время находится под домашним арестом. «Поводом для задержания Суркова могли стать следственные мероприятия по делу о массовых хищениях на Донбассе с 2014 года», — сообщает издание «Русская планета» со ссылкой на экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева.

К слову, ранее Пономарев являлся доверенным лицом Суркова и работал в Фонде «Сколково». По одной из версий, начиная с 2014 года в донецкие «народные республики» из бюджета РФ направлялись многомиллиардные средства, которые должны были пойти на подготовку в регионах пророссийских настроений. Как предполагает издание, дотации, выделенные на пропаганду, до региона практически не доходили, что, как думают в Кремле, и привело к осложнению хода нынешней агрессии против Украины.

Известно, что Владислав Сурков с 2014 года лично курировал действия России в «ДНР и ЛНР». Владислав Сурков много лет курировал украинское направление в Кремле и строил сеть предателей, отмечает и украинское издание «Депо». А заодно и курировал финансовые потоки, в том числе и в ОРДЛО.

Ключевые игроки, задействованные во всех этих процессах, следующие:

Руководитель 5-го управления ФСБ генерал Беседа (сейчас задержан и находится в СИЗО);

Сергей Курченко (во времена Суркова отвечал за экономический блок «Л-ДНР»);

Виктор Медведчук (был главным пророссийским политиком в Украине);

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак (курировал финансовые потоки на «Л-ДНР» и отвечал за переговорный процесс по Минским соглашениям).

Итак, в РФ началась кадровая чистка и Сурков – лишь одна из вероятных жертв. Пока не понятно, как глубоко Путин решил зачистить политическую верхушку. Пока ключевых игроков он не трогает (ни руководителя ФСБ, ни руководителя разведки, ни военную верхушку).

Но сейчас все элиты находятся в ожидании, что завтра могут прийти и за ними. И, судя по всему, рано или поздно придут. Путин переходит к условному 37-му году. Любопытно, чем всё это закончится. Может ли страх за свою дальнейшую судьбу заставить российские элиты затеять заговор с целью ареста Путина? Своим мнением по этим вопросам поделились с # известные эксперты.

Дмитрий Некрасов, российский оппозиционер, экономист (Лимасол, Кипр):

— С оценками о том, что возможны репрессии, я согласен. То есть, вероятность этих репрессий достаточно велика, особенно потому, что надо будет на кого-то там списать ответственность. Ну и плюс, многие вокруг Путина понимают, какую страшную ошибку он совершил. А такое живое напоминание перед глазами видеть никому не хочется.

Но насколько эти репрессии могут конвертироваться в реальный заговор? На мой взгляд, это маловероятно, просто потому, что Путин параноик. Он охраняется лучше всех в мире, а люди все боятся, они достаточно запуганы. То есть, заговор конечно нельзя исключать, но я бы не очень рассчитывал на такое развитие событий.

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— События вокруг потенциальных арестов в Москве конечно обсуждаются. Но в любом случае, я бы не сказал совершенно, что речь идет о каком-то начале больших комплексных чисток. На самом деле, Путин вообще никогда ключевых игроков не трогал. И я не думаю, что элиты сегодня находятся в ожидании, что завтра за ними придут. Скорее, элиты сегодня находятся в непонимании того, что будет дальше. Насколько они гарантированы в своем положении, насколько они могут обеспечить свое благосостояние, сохранить накопленные богатства. Вот это больше заботит элиты, чем новый 37-й год.

Я думаю, что итог этой ситуации будет очень показательным для развития России в том плане, что если действительно мы увидим, что эта чистка выйдет за пределы сугубо разборок по проблеме провала в Украине, то тогда действительно система покажет, что она не очень стабильна.

Но если всё закончится поиском виновных в украинском провале (а он на сей день очевиден), то я думаю, что это никоим образом не перерастет в 37-й год, и подорвать ситуацию в России не сможет.

Дело в том, что Путин пришел из секретных служб, из разведки, шпионажа, и в этом смысле у него есть ощущение, что любой человек, выдернутый из цепи, может обрушить всю шпионскую сеть, всю долго строившуюся систему. Если бы Путин был генералом, то этого бы не было – военные понимают, что любой офицер может быть убит и любой другой его заменит. Схватит знамя и пойдет вперед. Но психология разведчика такова, что людьми не разбрасываются, людей доверенных от себя не отталкивают, и даже проштрафившихся не наказывают. Поэтому я думаю, что это редкий случай и все 20 с лишним лет правления Путина никакого 37-го года, и намека на него, не было. Я думаю, что не будет и сейчас, несмотря ни на что. То есть, репрессии в отношении политических противников будут продолжаться, но внутри ближнего круга они не начнутся.