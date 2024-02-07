Илон Маск потребовал ареста тех, кто выступает в поддержку репрессий в отношении журналиста Такера Карлсона, приехавшего в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

Как передает #, cоответствующий призыв Маск опубликовал в X.

Он прокомментировал слова консервативного блогера Яна Чонга, который заявил, что Такер может пострадать, так как некоторые американские политики и представители СМИ уже потребовали ареста журналиста из-за его позиции.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», – написал Маск в комментарии к публикации Чонга.

Блогер и журналист из США Алекс Джонс выступил с утверждением, что Карлсон уже взял у Путина интервью, оно длится два часа. Джонс сообщил, что об этом ему написал сам Карлсон.