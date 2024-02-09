Официальная русско-язычная расшифровка интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону была отцензуринована.

Как отмечает RTVI, из опубликованной на сайте Кремля версии интервью были вырезаны отдельные реплики Карслена, в которых журналист выражает сомнения в наличии смысла в утверждениях российского президента.

В частности, под цензуру попала реплика Карлсена: «Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к тому, что произошло два года назад». Об этом журналист заявил, комментируя монолог Путина об истории Киевской Руси, которым российский президент пытался оправдать вторжение в Украину.

«Не уверен, что это релевантно» — эта реплика журналиста по поводу исторических рассуждений Путина также исчезла из кремлевской версии интервью.

Кроме того, удален вопрос журналиста, в котором Карлсон поинтересовался, в какой момент истории Польша угнетала Украину. Под цензуру попал вопрос, в котором Карлсон уточняет, правда ли Путин считает, что ЦРУ хочет свергнуть его правительство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Карлсон не согласовывал заранее вопросы, которые сбирался задать Путину.

В интервью — первом для западной прессы с начала войны — Путин заявил, что Украина относится к «историческим землям» России, обвинил Австрию в «ополячивании» Украины перед Первой мировой войной, а первопричины вторжения в феврале 2022 года отнес к эпохе Киевской Руси IX века. (moscowtimes.ru)