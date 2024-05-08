Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД Соединенного Королевства после того, как британские власти объявили о намерении выслать военного атташе РФ и ужесточить правила получения дипломатических виз россиянами. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическом ведомством.

«Сегодня Соединенное Королевство вызвало российского посла, чтобы сообщить ему о принятых мерах, а также повторить, что Лондон не будет терпеть подобные действия со стороны России», — сказано в документе.

Лондон подозревает спецслужбы РФ в сборе разведывательной информации и ведении диверсионной деятельности на территории королевства.