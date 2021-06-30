Верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут вывести из-под американских санкций в рамках договоренностей по «ядерной сделке». Такой вариант предложен иранской стороне на переговорах в Вене. По мнению американских официальных лиц, введенные в 2019 году против рахбара ограничительные меры носили символический характер и не изменили иранскую политику. Однако у уступчивости по отношению к Тегерану есть цена: не исключено, что отказ от давления на высшее руководство Исламской Республики может усилить недовольство тех, кому идея о восстановлении договоренностей между Вашингтоном и Тегераном изначально не нравилась, передает «Независимая газета».

О том, что с Хаменеи могут снять санкции, сообщили источники американского телеканала NBC в окружении президента Джозефа Байдена.

По их данным, соответствующий вопрос уже поднимался в Вене на переговорах, посвященных восстановлению «ядерной сделки», – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как отмечает NBC, выведение Хаменеи из черных списков – это часть общего пакета договоренностей, который американская сторона предлагает иранцам. В Вашингтоне признают, что рестрикции (ограничения) не оказали существенного влияния на «поведение» Исламской Республики. Кроме того, сами иранские переговорщики обращали внимание на то, что санкции против первого лица государства являются оскорбительными.

Иранские СМИ в то же время со ссылкой на главу президентской администрации Ирана Махмуда Ваези распространили информацию, что администрация Байдена уже выразила твердое согласие отменить санкции в отношении ряда представителей высшего руководства Исламской Республики.

Интересно, какое продвижение на переговорах может обеспечить снятие санкций с аятоллы Хаменеи? Может ли это обстоятельство стать решающим для восстановления действия СВПД? То есть, может ли это быть та точка, за которой возможно всё, или у иранцев и американцев еще много чего такого из взаимных претензий, что может затормозить процесс даже при положительном решении «вопроса Хаменеи»?

На эти вопросы # ответили известные эксперты по Ирану.

Станислав Притчин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН (Москва):

— Здесь ситуация достаточно сложная. С одной стороны, снятие персональных санкций против лидера страны – это серьезный шаг, потому что с точки зрения любых международных отношений такое положение контрпродуктивно. Если ты вводишь санкции против лидера государства, то таким образом лишаешь себя возможности общаться, вести переговоры, легитимные с точки зрения твоего собственного законодательства. Значит, это абсурдное решение, которое не отвечает в принципе ни переговорным американским интересам, ни достижению целей, которые стоят в рамках восстановления ядерной сделки. Поэтому мне кажется в этом плане сейчас у американцев идет поиск какой-то новой линии в отношении СВПД.

С одной стороны, администрация Байдена в какой-то степени продолжает ту работу, которая была начата при Обаме, подписавшем ядерную сделку. Есть линия преемственности, и так безответственно как Трамп нынешняя администрация к этому соглашению подходить не может. С другой стороны, та ситуация, которую американцы создали сами в плане политологическом, информационном – что ядерная сделка невыгодна, что она не отвечает интересам США, что она подстегивает и дает возможность самому Ирану развивать свою ядерную программу – привела к тому, что пространство для маневра у американцев очень ограниченно. Потому что просто отказаться от своих требований и вернуться в сделку означает потерять лицо и признать, мол, мы были неправы – что в принципе не свойственно американской дипломатии.

А требовать от иранцев (как это в принципе принято у американцев) добавить дополнительные условия в СВПД, который уже был одобрен, ратифицирован и вступил в действие, тоже не совсем логично с точки зрения международного права, потому что документ есть, вы из него вышли, а потом заходите обратно и говорите – давайте мы введем дополнительные пункты. Это, естественно, неприемлемо для Тегерана в условиях, когда новый президент ИРИ – представитель консервативных кругов, которые критиковали Роухани за подписание ядерной сделки и активно использовали это во время предвыборной кампании. Конечно, при таких реалиях вряд ли стоит ждать от Ирана какой-то готовности к согласию на американские условия.

Поэтому снятие санкций с Хаменеи — это такой жест, который показывает, что американцы готовы к переговорам, но все же ждут каких-то встречных шагов со стороны Ирана. Сейчас здесь очень многое будет зависеть от позиции новой администрации ИРИ, как она станет выстраивать свой подход к ядерной сделке, и согласится ли включить в нее какие-то дополнительные требования для того, чтобы помочь сохранить лицо американцам. Посмотрим.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Если бы ядерная проблема решалась путем снятия персональных санкций с рахбара, то это была бы прекрасная новость для американской администрации. Между тем, это важный, но не достаточный шаг для достижения согласия между сторонами. Не секрет, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи персонально поддерживает идею возвращения к ядерной сделке, но при условии, что дополнительных требований, направленных на ограничения иранской внешней политики, выдвинуто не будет.

Об этом в частности говорил и новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси, верный последователь нынешнего верховного лидера. Достаточно ли этого для американцев? Как представляется, они рассчитывают на комплексное соглашение, где будут учитываться интересы их союзников на Ближнем Востоке. Пока что в этом направлении прогресса как раз немного – ни ракетная программа, ни иранская экспансия в регионе обсуждению не подлежат.