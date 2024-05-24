Российская экономика продолжает терять финансовые связи с миром и возможности проводить операции в основных глобальных валютах.

С начала 2022 года число валютных корреспондентских счетов банков РФ в долларах США и евро сократилось на 55%, отчитался ЦБ РФ в «Обзоре финансовой стабильности».

Процесс, который начался с первой волной западных санкций, отрезавшей от системы SWIFT крупнейшие российские госбанки, не стихает, признает регулятор: за период с октября 2023 года по апрель 2024-го кредитным организациям РФ закрыли еще 17% корсчетов.

«В отчетный период продолжилась тенденция сокращения корреспондентских связей в токсичных валютах с банками-нерезидентами», — пишет ЦБ, добавляя, что страны, которые Кремль называет «дружественными», также не спешат наводить финансовые мосты с Москвой.

Положительная динамика корреспондентских отношений в валютах «дружественных» стран замедлилась в связи с санкциями, принятыми США в декабре 2023 года и осложнившими взаимодействие российских банков с зарубежными партнерами, говорится в обзоре.

Речь идет о новых полномочиях американского Минфина, который отныне может вводить санкции, вплоть до отключения долларовых расчетов, против любых банков мира, которые содействуют российскому ВПК. Угроза включения в «черные списки» уже заставила банкиров в Турции, ОАЭ и Китае блокировать платежи в адрес российских компаний.

В результате поставки в РФ импортных товаров начали сокращаться — на 18%, по данным ЦБ РФ на май. Китай — ключевой торговый партнер Кремля, обеспечивающий половину всего импорта в РФ, — срезал поставки почти на 15%, импорт турецких товаров упал на треть.

Российские экспортеры продолжают продавать на рынке валюту, следуя президентскому указу: в марте они «выбросили» на рынок $13 млрд, в апреле $13,2 млрд. По сравнению с началом года продажи даже выросли, указывает ЦБ: в январе и феврале это было $11,7 млрд в месяц.

Однако валютная выручка все чаще «зависает» за рубежом из-за отказа банков обрабатывать платежи, следует из статистики регулятора: за январь–апрель иностранные активы российских компаний подскочили на $33,2 млрд. Это произошло в том числе из-за «лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности», отмечал ЦБ, отчитываясь по платежному балансу экономики в мае. Пик проблем пришелся на март, когда за рубежом «застряли» $15,5 млрд.

Валюты в России становится все меньше, и это касается даже юаней, признает центробанк: с декабря, когда платежи столкнулись с проблемами, у российских банков наблюдается снижение ликвидных активов в китайской валюте. В результате банки, которые в прошлом году были «донорами», снабжая юанями «коллег», сами столкнулись с необходимостью искать китайскую валюту.

«Ряд крупных банков, ранее размещавших юаневую ликвидность, в первом квартале 2024 года начал привлекать ее», — указывает ЦБ. В результате резко вырос спрос на юаневые кредиты от самого центробанка, которые тот предоставляет в рамках операций «своп». Максимальный объем ЦБ пришлось залить в рынок в феврале, когда его юаневые лимиты были полностью выбраны.

«При этом концентрация контрагентов Банка России по операциям „валютный своп“ была относительно низкой, что свидетельствует о наличии потребности в доступе к дополнительной юаневой ликвидности со стороны рынка в целом, а не только отдельных крупных участников», — говорится в обзоре.

Надежд на помощь Пекина в снабжении России юанями ЦБ не испытывает. Основным источником фондирования юаневых активов в России могут быть преимущественно внутренние сбережения, предупреждает он. (moscowtimes.ru)