Президент Российской Федерации Владимир Путин удивил неожиданным заявлением о вероятности развязывания ядерной войны. По его словам, победителей в таком противостоянии не будет.

Об этом российский диктатор заявил в поздравлении участников X конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, пишет ТАСС.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — заявил Путин.

Заявление Путина прозвучало после заявления президента США Джо Байдена о его готовности обсуждать с Россией новую систему по контролю над ядерным оружием. Однако американский лидер подчеркнул, что для переговоров нужен «добросовестный партнер».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.