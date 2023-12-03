Став спикером Палаты представителей, Майк Джонсон удивил многих на Капитолийском холме, публично и неоднократно называя помощь Украине важнейшим приоритетом, констатирует The Wall Street Journal.

Хотя в мае 2022 года он голосовал против выделения 40 млрд долларов, называя внутренние приоритеты важнее. Также он голосовал против выделения 300 млн долларов.

Те, кто близок к Джонсону, говорят, что его беспокойство за Украину искренне, и он скорее консервативный ястреб, чем изоляционист. На прошлой неделе во время обеда за закрытыми дверями Джонсон предупредил сенаторов, что республиканцы не смогут принять большой пакет помощи, объединяющий средства для границы США с Мексикой, Украины и Израиля. «Он хочет заняться Украиной и границей, а затем Израилем, отдельно», – сказал сенатор Джош Хоули.

Но сенаторы, участвовавшие в переговорах, говорят, что планов по разделению пакета нет.