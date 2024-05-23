Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США должны «позволить Украине вести войну так, как она считает нужным», когда речь заходит об использовании оружия, поставленного Киеву США.

В последние недели Украина усилила призывы к администрации Байдена отменить запрет на использование предоставленного США оружия для ударов по целям на территории России.

Отвечая на вопрос «Голоса Америки», Джонсон заявил в среду: «У них (Украины) должна быть возможность давать отпор. Думаю, наши попытки управлять этим на микроуровне – это не лучшая политика для нас».

Депутат Верховной Рады Александра Устинова, недавно приезжавшая в Вашингтон, заявила, что Россия использует в своих интересах ограничения США на использование поставляемого оружия.

«Понимая, что у нас нет права использовать, например, [ракетные комплексы] HIMARS, на территории России, Россия выставляет свою технику вдоль границы и использует ее для уничтожения Харьковской области. А мы просто не можем достать до них из-за запрета на использование американского оружия на территории России», – пояснила Устинова «Голосу Америки».

В понедельник двухпартийная группа американских законодателей направила письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать американское оружие против стратегических объектов на территории России.

«Необходимо, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированное нападение России на их суверенную землю», – говорится в письме.

После 22-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Остин дал понять, что политика США остается неизменной, и Вашингтон рассчитывает, что украинская сторона будет использовать поставленное оружие на территории Украины.

«Я считаю, что они должны сосредоточиться на ближнем бою и работать с целями, которые обеспечат успех в ближнем бою», – сказал Остин.

В то же время он сказал, что «динамика в воздухе немного другая», отвечая на вопрос, может ли Украина использовать американские средства ПВО для ударов по бомбардировщикам, которые сбрасывают планирующие бомбы на Харьковскую область с российской территории.

«Голос Америки» попытался уточнить этот вопрос у пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«Мы сосредоточены на предоставлении Украины тех средств, которые ей нужны для самообороны на суверенной территории Украины, – сказал он. – Я не буду вдаваться в подробности различных сценариев. – Повторюсь, стратегический замысел заключается в том, чтобы дать Украине возможность защищать себя и свою суверенную территорию».