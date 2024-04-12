Наверное, единственное преимущество автократий и диктатур перед демократическими государствами заключается в том, что сосредоточенная в одних руках абсолютная власть позволяет принимать решения мгновенно и начинать быструю их реализацию.

И это мы видим на всем протяжении войны в Украине, наблюдая за неимоверным количеством консультаций и споров в западных правительствах и демократических институтах, прежде чем направить ту или иную помощь Украине. Особенно, в США, колыбели демократии, Конгресс которых на протяжении полугода никак не может достичь согласия по утверждению направленного президентом Джо Байденом законопроекта по совместному финансированию Украины, Израиля, Тайваня.

Как результат, Украина из-за недостатка и несвоевременного поступления вооружения от партнеров не только не смогла в предыдущие годы реализовать планы по контрнаступлению, но противник еще и получил достаточно времени для построения трехуровневой линии обороны протяженностью на многие тысячи километров, мобилизации человеческих ресурсов, и наладил линии поставок снарядов, шахедов и ракет из других диктатур, а также «серых» поставок комплектующих для производства своей военной техники и оружия в условиях санкций.

И вот сегодня, на третьем году полномасштабной войны, тревогу бьют не только сами украинцы, но и все партнеры Украины, в том числе военные. В ожидании обещанного председателем Палаты представителей Конгресса США, республиканцем, находящимся под неусыпным контролем и давлением Дональда Трампа и его приспешников в законодательном органе Майком Джонсоном голосования законопроекта по выделению помощи Украине, генерал Кристофер Каволи, контролирующий военные операции в Европе, предупреждает законодателей Палаты представителей США, что конфликт в Украине достиг решающего момента.

Заявление главы Европейского командования США — «ставки очень высоки» — приводит The Washington Post: Россия будет иметь преимущество 10 к 1 по артиллерийским снарядам «в течение нескольких недель», если Соединенные Штаты не утвердят дополнительную военную поддержку правительству в Киеве. «Проиграет та сторона, которая не сможет отстреливаться», — заявил Каволи.

Однако, по факту, пытающегося усидеть в кресле спикера Майка Джонсона, судьба Украины волнует меньше, чем угроза оказаться скинутым со своего поста группой крайне правых однопартийцев.

Сенаторы вернулись с очередных каникул, но, похоже, Джонсон вновь будет тянуть с голосованием, пока не получит указания от Трампа, на консультации с которым в поместье в Мар-а-Лаго он поедет в пятницу. Он надеется заручиться поддержкой Трампа в кампании, которую начала его приспешница, ярый противник помощи Украине Марджори Тейлор Грин, которая угрожает ему начать процедуру его отстранения, и первый процедурный шаг уже сделан. Грин и Джонсон встретились в Капитолии США в среду, но угроза свержения все еще висит над его спикерской головой, если Джонсон продолжит попытки поставить законопроект финансирования Украины на голосование.

Как и большинство республиканцев, Джонсон проголосовал за первые раунды финансирования США в 2022 году. В то время республиканцы критиковали Байдена за то, что он недостаточно помогает Зеленскому. Джонсон изменил свое мнение во время последнего чистого голосования в сентябре. Внезапно каждый доллар для Украины стал на доллар меньше для обеспечения безопасности границ США. Резкая перемена Джонсона имеет мало общего с заявленными им причинами. «Ведь США вполне могут позволить себе продолжать финансировать Украину», — пишет обозреватель Эдвард Люс для the Financial Times в статье «Момент истины для Америки по Украине». За последние два года американская помощь составила 113 миллиардов долларов, что составляет менее 1 процента от федеральных расходов за это время. Но даже это преувеличение, говорит он. Большая часть денег тратится дома на военное оборудование американского производства, большая часть которого стареет и нуждается в замене. Вашингтон может легко заплатить за охрану мексиканской границы и вооружить Украину.

Фиаско завершился и вояж министра иностранных дел Великобритании лорда Дэвида Кэмерона, прибывшего отговорить Трампа и Джонсона от злых умыслов. Однако визит в поместье Трампа в Мар-а-Лаго оказался провальным, а Джонсон отказался встречаться с ним.

На прошлой неделе в СМИ просочилась информация о планах Дональда Трампа по разделу Украины. Оказалось, что в первый же день своего президентства он намерен вынудить Киев уступить Донбасс и Крым России в обмен на прекращение огня.

Сценарий устрашающий, как для самой Украины, так и для европейских стран, с учетом тех зверств и вандализма, которые совершают российские орки на оккупированных территориях. Что же касается Америки – то и так с пошатнувшимся лидерством ей придется распрощаться.

В ближайшие дни Джонсон представит то, что, несомненно, станет последним шансом Конгресса в этом году поддержать Украину. Как сказал он в среду корреспонденту Украинской службы «Голоса Америки», план помощи Украине «находится в процессе разработки прямо сейчас, (в момент), когда мы с вами разговариваем».

Помимо ужесточения мер по охране границ, его пакет, можно предполагать, отвлечет внимание от секвестрированных активов России и определит часть помощи Украине как кредит.

На самом деле перед ним стоит простой выбор: помочь Зеленскому или угодить Трампу. Сделать и то, и другое невозможно, «и рыбку съесть, и косточкой не подавиться» не получится. Сможет ли евангелист Джонсон «наступить на горло собственной песне» в угоду не брезгующему ничем ради победы на выборах авторитарному Трампу, будет ясно в ближайшее время. Может он укроется под зонтиком демократов от «московский Марджори», как ее уже окрестили за открытую поддержку Кремля, чтобы и с кресла не выпасть, и Украине помочь?