На встрече глав правительств Азербайджана и Грузии в центре внимания были вопросы дальнейшего углубления и укрепления двусторонних отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Комментируя встречу премьер-министра Ираклия Кобахидзе с его азербайджанским коллегой Али Асадовым в Баку, Дарчиашвили отметил, что в ходе беседы обсуждались перспективы развития стратегического партнерства между двумя странами, подчеркивалось значение углубления и укрепления существующих отношений.

Министр добавил, что для дальнейшего развития региона, играющего стратегическую роль в мире, важно осуществлять совместные проекты, которые соединят многие регионы, в том числе Восток и Запад.