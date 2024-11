British Council активно участвует в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, выдвигая различные инициативы, направленные на решение неотложных проблем, связанных с изменением климата.

В течение первой недели COP29 British Council взаимодействовал с различными посетителями в павильоне Великобритании, рассказывая о Стратегии по климату, способах участия и демонстрируя мероприятия, направленные на объединение людей для борьбы с изменением климата с помощью образования, английского языка, искусства и культуры.

Участие British Council в COP29 подчеркивает важную роль образования, искусства, культуры и различных навыков в решении проблемы изменения климата, что уже продемонстрировали мероприятия первой недели.

В преддверии COP29 19 Молодежная конференция ООН по изменению климата (COY19) объединила в Баку 400 молодых делегатов, чтобы усилить голос молодежи. British Council выступила в роли организатора интерактивного семинара «Определение ключевых навыков молодежи для инклюзивного перехода», на котором были представлены результаты исследования молодежи и климата.

«Молодежь играет решающую роль в формировании перспектив борьбы с изменением климата. Расширение прав и возможностей молодежи является ключом к созданию устойчивого будущего: голос каждого молодого человека является катализатором перемен в борьбе с изменением климата. British Council твердо намерен поддерживать молодых лидеров, стремящихся к существенным переменам в глобальном масштабе», — заявила Наргиз Гаджиева, директор представительства British Council в Азербайджане.

Академия молодых переговорщиков также провела тренинг 53 молодых переговорщиков из 45 стран, предоставив им навыки и контакты для представления своих стран на СОР29. Этот тренинг является частью Программы молодых переговорщиков по вопросам климата (CYNP), годичной инициативы, поддерживаемой British Council, в рамках которой в 2024 году прошли обучение 257 молодых людей из 63 стран.

Двухнедельный онлайн-курс «Обучение для устойчивого будущего»: Онлайн на COP29 был запущен в сотрудничестве с Эдинбургским университетом и организацией Learning for Sustainability Scotland, предоставляя в режиме реального времени информацию от мировых экспертов по климату и молодежи.

Университет Эксетера и British Council совместно организовали дискуссионную группу «В условиях климатического кризиса: Объединение образования, науки и культуры с помощью творческих подходов». В ней особое внимание было уделено междисциплинарной программе We Are the Possible, связывающей искусство, образование и культурное наследие в Азербайджане.

Программа включала 12 театральных постановок за 12 дней COP29 – короткие истории, посвященные проблемам климата и вдохновляющие на действия.

Был представлен проект «Bright Light Burning» (Горит яркий свет) – театральное представление об устойчивом развитии, подчеркивающее срочность мер по борьбе с изменением климата.

«Schools Across the Ocean» (Школы по ту сторону океана) представили мультфильмы и послания, созданные совместно детьми из Великобритании, ОАЭ и Азербайджана.

Данная инициатива финансировалась British Council, посольством Великобритании в Баку, META службой и Советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук.

Совместно с British Council была организована панельная дискуссия «Университеты борются с изменением климата – пример «Scotland beyond Net Zero», где представлены способы, которыми университеты борются с изменением климата, с акцентом на то, как на примере фонда «Scotland beyond Net Zero» решаются вопросы климатического финансирования, глобального лидерства в области устойчивого развития и обучения в целях устойчивого развития.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил удовлетворение выдвинутыми инициативами в течение первой недели COP29, заявив: «Наша миссия ясна: пригодная для жизни планета для всех, сегодня и в будущем».

Все дни конференции в Зеленой зоне COP29 активную работу вел Экстремальный павильон (Extreme Hangout).

Как рассказала в интервью # Диляра Ибрагимова, региональный менеджер COP29, стены павильона были украшены фотографиями детей из проекта We Are The Ocean, который подчеркивает мощное единство детей из разных культур, исследующих важные отношения между человечеством и окружающей средой. Разан Халифа Аль Мубарак, президент Международного союза охраны природы и Высокий представитель ООН по вопросам климата на COP28 высоко оценила проект за его инновационный подход к повышению осведомленности и активизации экологических действий.

We Are The Ocean — это новаторский иллюстрированный поэтический сборник, созданный совместно школьниками из Великобритании и ОАЭ, в который вошли 12 стихотворений, написанных на английском и арабском языках, передающих голоса 400 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Эти дети приняли участие в проекте Schools Across The Ocean, где в ходе творческих мастер-классов интуитивно исследовали тему океана. Их голоса и художественные работы были увековечены в этом вдохновляющем сборнике, опубликованном Фондом литературы Эмиратов.

Этот сборник был представлен на COP28, продемонстрирован мировым лидерам и представлен на различных мероприятиях, включая выставку в библиотеке Мохаммеда Бин Рашида в Дубае.

Двуязычный сборник «Страна Огня: 12 историй для 12 дней COP29», который также опубликован в онлайн-версии, возник из междисциплинарных мастер-классов, разработанных и проведенных креативным директором доктором Салли Флинт, в которых приняли участие более 400 участников из Великобритании, ОАЭ, Азербайджана и других стран мира. Основанные на текстах участников, их исследованиях, темах и персонажах, истории были затем отредактированы уникальным методом совместно с писательницей Ким Сквиррелл. Эти новые климатические нарративы были переведены экспертами Хазарского университета в Баку и получили поддержку в виде предисловия от Лейлы Гасановой, Молодежного климатического чемпиона COP29 в Азербайджане.

Поддерживают эти истории вдохновляющие постеры и фильмы, созданные более чем 1000 детьми, участвовавшими в программе Schools Across the Ocean.

Эта трансдисциплинарная программа климатической грамотности объединяет школьников и их учителей из Великобритании, ОАЭ и теперь Азербайджана. Саундтреки для детских фильмов были созданы Британским институтом современной музыки, а работы детей будут представлены в павильоне Extreme Hangout.

Яркие эмоции вызвал экологичный театр, представивший постановку «Горящий яркий свет» (Bright Light Burning).

Спектакль был адаптирован для COP29 в Азербайджане, чтобы соответствовать целям конференции, используя театр для вдохновения на климатические действия, особенно среди молодежи, и демонстрируя приверженность Великобритании климатическому образованию.

Действие спектакля разворачивается в 2099 году в театре, превращенном в центр для климатических мигрантов в Баку, где и зрители, и актеры становятся мигрантами. Этот захватывающий опыт подчеркивает важность эмпатии и коллективных действий.

Ранее постановка была представлена на ключевых площадках Дубая, включая павильон Великобритании, Extreme Hangout, Музей Эттихад и библиотеку Мохаммеда Бин Рашида, получив высокую оценку за оригинальный и глубокий подход к климатической тематике.

На COP29 спектакль был адаптирован для студентов школы «Дунья», а действие перенесено в Баку. Драматург Стивен Галтни присоединился к репетициям и панельным дискуссиям, чтобы увидеть, как молодые исполнители вовлекают аудиторию.