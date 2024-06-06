Европейский инвестиционный банк имеет кредитный портфель в размере 88 миллиардов евро, и почти половина этого портфеля выделена на зеленое финансирование.

Как сообщает #, об этом заявил глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка по Южному Кавказу Мачей Чура во время выступления на Бакинском энергетическом форуме в рамках Бакинской энергетической недели.