Совет Министров Болгарии одобрил участие страны в совместном предприятии (СП) по реализации проекта создания коридора “зеленой” энергии Азербайджан-Грузия-Европа, который пройдет через Черное море (Black Sea Energy).

Как передает #, об этом написал посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в своем микроблоге в соцсети «X».

“Совет министров одобрил участие Болгарии в совместном предприятии по реализации проекта «Зеленый энергетический коридор», предполагающего поставку «зеленой» энергии из Баку в Центральную Европу”, — написал дипломат.

Он отметил что Болгария с 20%-ным долевым участием может сыграть важную роль в этом проекте благодаря своей развитой системе передачи электроэнергии, взаимосвязи с соседними странами, развитому энергорынку, возможности инвестиций в возобновляемые источники (ВИЭ) и растущему спросу на “зеленую” энергию.

В публикации отмечается, что инициатива коридора Black Sea Energy основана на стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в вопросах передачи «зеленой» энергии по подводному Черноморскому кабелю. Она нацелена на укрепление региональной энергетической безопасности, диверсификацию поставок, использование потенциала производства энергии из возобновляемых источников в Каспийском регионе и увеличение доли энергии из ВИЭ в национальном энергетическом балансе.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км. В июне 2023 года было объявлено о присоединении к проекту Болгарии.

Кабель предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум для создания СП в рамках реализации проекта Black Sea Energy. СП будет действовать в Румынии.