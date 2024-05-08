Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри заявил, что лучшим футболистом в истории французского клуба является Киллиан Мбаппе, передает Football Tweet в соцсетях.

«Считаю Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ». Учитывая его вклад и то, как он повлиял на мир своей игрой в Париже. Он уйдет из этой команды, уже войдя в ее историю в качестве лучшего», — сказал Анри.

«ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов — 0:1, 0:1. Мадридский «Реал» в другом полуфинальном противостоянии сражается с мюнхенской «Баварией». Их первая игра завершилась со счетом 2:2.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является.