Специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил американскому журналу Politico, что Вашингтон готовит «некоторые планы действий на случай непредвиденных обстоятельств», если переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке 2015 года не увенчаются успехом. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на израильский «Седьмой канал» (Arutz Sheva).

По его словам, одним из таких «непредвиденных обстоятельств» будет то, что Вашингтон и Тегеран «подпишут совершенно отдельную сделку с параметрами, отличными от нынешнего соглашения». Другой вариант — «набор карательных мер в координации с европейскими союзниками», хотя Роберт Мэлли не стал уточнять, какие именно.

Американский дипломат счëл вполне логичным, что «возврат к сделке лежит на столе», поскольку и Соединëнные Штаты, и Исламская Республика — даже при новом президенте-консерваторе Ибрахиме Раиси — заявили, что они хотят этого. Задержка же с рестартом ядерного соглашения 2015 года связана с недоверием, которое возникло во время кампании администрации экс-президента Дональда Трампа по «максимальному давлению» и политического перехода в Иране, отметил собеседник Politico.

«Но есть абсолютное оправдание для того, чтобы поставить вопросительный знак, потому что, если вы ещë не достигли сделки, переговоры затягиваются. Если ядерный прогресс Ирана будет продвигаться вперëд, и Иран продолжит предпринимать провокационные ядерные шаги, даже не говоря об их региональных провокациях, это будет тянуть в обратном направлении, то есть в сторону от соглашения», — констатировал Мэлли.

Шестой раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Вене прервался 20 июня, через два дня после избрания Ибрахима Раиси президентом Ирана. Стороны, участвующие в переговорах, ещë не объявили, когда возобновится следующий раунд дипломатических консультаций.

Напомним, стартовавшие в апреле переговоры в австрийской столице нацелены на то, чтобы США вернулись в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе ИРИ, откуда они вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года при экс-президенте Дональде Трампе, и сняли санкции с Ирана, в то время как он возобновит соблюдение всех своих обязательств в рамках ядерной сделки 2015 года.

В настоящее время Тегеран обогащает небольшое количество урана до уровня 60%, хотя СВПД ограничивает этот предел 3,67%. Тегеран также отклонился от требований СВПД в том, что касается эксплуатации центрифуг повышенной производительности.

Насколько вероятно такое развитие событий, при котором Вашингтон и Тегеран решат заключить сделку на двоих? Что должно случиться для этого?

И при каких условиях применим иной вариант — когда США могут решиться на принятие карательных мер против Ирана в координации с европейскими союзниками. Какие причины могут привести к этому?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Авигдор Эскин, израильский публицист:

— Роберт Мэлли был одним из архитекторов изначальной ядерной сделки с Ираном при президенте Обаме. Его сдержанный тон говорит о том, что в Вашингтоне не слишком оптимистичны в отношении возможного договора с Ираном.

Давайте посмотрим на сделку с позиции администрации Байдена. Только что Вашингтон провёл провальную операцию по уходу из Афганистана. И это только начало кризиса. Президент Байден подвергнется жесточайшим нападкам за свою уступчивую политику. В этом контексте сделка с Ираном, при учете личности нынешнего его президента, может дорого обойтись.

Посмотрим с позиции Ирана. Приход враждебных Тегерану талибов повышает градус нестабильности в регионе. Запланированный на ближайшее время уход американцев из Ирака также чреват радикализацией в регионе. Иран умеет действовать в атмосфере сильного накала страстей и нестабильности. Да, Тегерану нужны деньги для расширения своей деятельности и нужна сделка с США. Но в то же время Ирану тяжело отказаться от роли лидера радикальной войны на Ближнем Востоке.

Это рамки, в которых будут приниматься решения по обсуждаемому вопросу.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— Я не вижу перспектив заключения двустороннего договора между США и Ираном. Потому что любое новое соглашение должно иметь многосторонний характер, чтобы иметь достаточную легитимность. С другой стороны, парадоксально, но при этом, конечно, главная причина того, что переговоры сейчас зашли в тупик заключается именно в проблемах между США и Ираном конкретно. И разногласия у них довольно принципиальные. Штаты не хотят просто так возвращаться в ядерную сделку и, получается, признать свое поражение. Просто снять санкции и вернуться. И плюс, они хотят добавить в соглашение новые пункты, которые бы обязывали Иран вести переговоры и по другим вопросам региональной безопасности и политики. А Иран хочет просто возвращения к ядерной сделке и, конечно же, предварительного снятия хотя бы части санкций.

По сути из-за такого вот разного восприятия того, кто кому и что должен, ну и по сути из-за огромной атмосферы недоверия, которая сложилась между Ираном и США, во многом благодаря самим Штатам и Трампу, стороны не могут нормально договориться. Думали, что смогут сгладить эти разногласия в последние дни администрации Роухани, но у них не получилось, не успели, потом взяли паузу, которая в общем-то длится до сего дня. И сегодня видно уже, что с самого старта отношения между администрацией Байдена и новой администрацией президента Раиси складываются не очень хорошо. Последние события, особенно в регионе, показывают, что они могут скатиться в конфронтацию, и часть американских переговорщиков даже уже настроены несколько пессимистично относительно перспектив переговоров. Поэтому мне кажется, что переговоры сейчас действительно зашли в тупик.

Из этого есть несколько выходов. Понятно, что переговоры могут вполне развалиться, и Штатам придется вернуться к политике максимального давления, как было при Трампе, но с неопределенным концом, потому что они понятия не будут иметь, что делать дальше. Это будет серьезный репутационный удар, особенно после ситуации с Афганистаном. Продолжать давить на Иран – это рисковать тем, что государство может обрушиться, и тогда это будут ужасные, кошмарные последствия для всего региона. Ну и для Штатов в том числе.

А с другой стороны, что произойдет скорее всего, они все равно будут дожимать переговоры. То есть, Штатам нужны переговоры с Ираном, Штатам нужна ядерная сделка с Ираном. Байдену сейчас срочно нужно чем-то компенсировать негатив от Афганистана, поэтому я не исключаю, что в ближайшее время они возобновят переговоры с Тегераном.

Но очень сложно сейчас прогнозировать их перспективы, потому что мы видим, что с каждым месяцем всё меняется. То есть, непонятно как они будут преодолевать разногласия. Тут всё зависит от того, кто готов сделать первый шаг. В этом по сути заключается главная проблема. Никто не хочет первым идти на уступки, никто не хочет терять лицо. Все воспринимают любую уступку как слабость, и соответственно сейчас на это наслаиваются еще и определенные региональные проблемы. Израиль давит на Штаты, чтобы те не говорили с Ираном. Европейцы имеют там свои интересы. И так далее. Поэтому мне кажется, что пока тупик, наверное, будет сохраняться. Диалог сам продлится, он продолжится, я думаю, в Вене, но вряд ли они закончат переговоры сейчас – как минимум, еще один раунд должен состояться.